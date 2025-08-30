Dodaj: Artykuł Ogłoszenie

„Szon patrol” - okrutna „zabawa”, która wymyka się spod kontroli

2025-08-30 13:34:40(ost. akt: 2025-08-30 13:38:07)

Autor zdjęcia: AI

W polskich miastach pojawiło się nowe, niepokojące zjawisko wśród młodzieży – tzw. „szon patrol”. Grupy chłopców ruszają na „polowania”, których celem stają się dziewczęta oceniane przez nich jako „nieprzyzwoicie” ubrane lub zachowujące się w sposób uznany za niewłaściwy. To, co zaczęło się w mediach społecznościowych jako internetowa „gra”, coraz częściej przenosi się do galerii handlowych i innych przestrzeni publicznych.

Piętno w sieci i w realu

Mechanizm działania „szon patrolu” polega na wyszukiwaniu i piętnowaniu dziewcząt – zarówno online, jak i offline. Towarzyszą temu zdjęcia, nagrania, wulgarne komentarze i obraźliwe etykiety. Takie działania są formą przemocy rówieśniczej – psychicznej i seksualnej. Skutki mogą być dramatyczne: od stygmatyzacji w internecie po długotrwałe konsekwencje psychiczne i społeczne.

Pojawiają się też doniesienia o podobnych praktykach wobec chłopców – nazywanych „celami” lub „babiarzami”.

Radykalizacja w tle

Socjologowie ostrzegają, że „szon patrol” nie jest odosobnionym incydentem, lecz objawem szerszych procesów radykalizacji. Zjawisko to łączy się z autorytarnym sposobem myślenia – dehumanizowaniem innych, potrzebą podporządkowania słabszych czy obsesją na punkcie seksualności i „oczyszczania” życia społecznego.

– Młodzi próbują „chronić” przestrzeń publiczną przed zachowaniami, które sami uznają za niewłaściwe. W praktyce to nic innego jak kolejna forma seksualizowania relacji między rówieśnikami – podkreślają autorzy raportu „Twarze polskiej radykalizacji”.

Toksyczne środowisko cyfrowe

Internet odgrywa w tym procesie ogromną rolę. Algorytmy mediów społecznościowych premiują treści skrajne i konfliktowe, a chłopcy coraz częściej trafiają na przekazy mizoginistyczne i pełne nienawiści wobec kobiet. Do tego dochodzą narzędzia sztucznej inteligencji, które ułatwiają tworzenie deep fake’ów o charakterze seksualnym, niemal zawsze wymierzonych w dziewczęta i kobiety.

Platformy cyfrowe nie tylko nie chronią młodych, ale – jak podkreślają eksperci – monetyzują ich krzywdę, bo każde udostępnienie czy komentarz oznacza większe zasięgi i zyski.

Wszyscy ponosimy odpowiedzialność

Za eskalację takich zjawisk odpowiadają nie tylko nastolatkowie, ale także:

liderzy życia publicznego i politycy, którzy usprawiedliwiają język przemocy i autorytarne wzorce;

firmy technologiczne, które zarabiają na polaryzacji i radykalizacji;

biznes, który potrafi czerpać zyski nawet z tak mrocznych trendów (np. sprzedaż kamizelek używanych przez uczestników „patroli”).

Nie brakuje również tych, którzy przyglądają się wszystkiemu z boku – jakby z „popcornem w ręku” – traktując sprawę jak internetowe widowisko.

Krzywda po obu stronach

Choć największymi ofiarami „szon patrolu” są dziewczęta, to i chłopcy są w tej historii poszkodowani – zanurzeni w toksycznych treściach, uczący się przemocy zamiast empatii. Dlatego działania pomocowe powinny obejmować wszystkich młodych.


Źródło: interia

Tagi:
szon patrol czarne przewodnictwo przemoc rówieśnicza przemoc psychiczna przemoc seksualna hejt w sieci mowa nienawiści stygmatyzacja młodzież radykalizacja internet media społecznościowe algorytmy mizoginia deep fake bezpieczeństwo dzieci cyberprzemoc odpowiedzialność społeczna kultura online

