Drastyczny ruch Trumpa. Chce cofnąć ogromne fundusze - Gazeta Olsztyńska
Dodaj: Artykuł Ogłoszenie

Drastyczny ruch Trumpa. Chce cofnąć ogromne fundusze

2025-08-29 20:29:44(ost. akt: 2025-08-29 20:30:19)

Autor zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Prezydent USA Donald Trump zamierza cofnąć 4,9 mld dolarów środków przeznaczonych na programy zagraniczne, które zostały wcześniej zaakceptowane przez amerykański Kongres - podała w piątek stacja CNN. W tym celu Trump wykorzystuje manewr prawny, który po raz ostatni zastosowano ok. 50 lat temu.

Warto przeczytać

Prezydent poinformował Kongres o swojej decyzji drogą pisemną w czwartek. Ogłosił, że anuluje 4,9 mld USD przeznaczonych na programy pomocy zagranicznej Departamentu Stanu i zamkniętej przez administrację Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Zgodnie z treścią listu kwota ta obejmuje m.in. 3,2 mld dolarów z programów pomocy rozwojowej USAID i 393 mln dolarów na działania pokojowe Departamentu Stanu. Łącznie dotyczy to 15 programów pomocy zagranicznej.

Trump w tym celu stosuje rzadko wykorzystywany manewr budżetowy - tzw. pocket rescission, który pozwoli na cofnięcie przeznaczonych środków z pominięciem Kongresu. Manewr polega na złożeniu wniosku w Kongresie tak późno w roku fiskalnym — który kończy się 30 września — że wchodzi on w życie niezależnie od tego, czy Kongres go zatwierdzi.

Po raz ostatni został on użyty w 1977 r. przez ówczesnego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Według Demokratów i co najmniej jednego senatora Republikanów ruch ten jest niezgodny z prawem - zaznaczyła stacja CNN.

To już druga podjęta przez prezydenta próba ograniczenia finansowania, które zostało już wcześniej zatwierdzone przez Kongres.

PAP/red.

Subskrybuj "Gazetę Olsztyńską" na Google News
Już dziś!
Nowe wydanie Gazety Olsztyńskiej!
Szukaj nas w kioskach lub na kupgazete.pl
Tagi:
Trump USA Donald Trump

Najświeższe informacje, najciekawsze wiadomości, najnowsze wydarzenia z Olsztyna i innych miejscowości z Warmii i Mazur.
GALINDIA Sp. z o.o. w Olsztynie 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B; NIP: 739-32-15-125
Redakcja
tel. 514 800 549
redakcja@gazetaolsztynska.pl
Patronaty:
tel. 502 499 528
m.dargiewicz@gazetaolsztynska.pl
Centralne Biuro Ogłoszeń w Olsztynie
Biuro czynne 7.00 - 15.00
ul. Plac Bema 5 (budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 514 800 517
b.ogloszen@gazetaolsztynska.pl

Bądź na bieżąco!

Najświeższe informacje przygotowane przez Redakcję zawsze na Twojej skrzynce e-mail. Zapisz się dzisiaj.

2001-2025 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B

Galindia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Galindia Spółka z o.o. uzyskała Subwencję Finansową - podmiotem udzielającym wsparcie był PFR.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD