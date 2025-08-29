Drastyczny ruch Trumpa. Chce cofnąć ogromne fundusze

Prezydent USA Donald Trump zamierza cofnąć 4,9 mld dolarów środków przeznaczonych na programy zagraniczne, które zostały wcześniej zaakceptowane przez amerykański Kongres - podała w piątek stacja CNN. W tym celu Trump wykorzystuje manewr prawny, który po raz ostatni zastosowano ok. 50 lat temu.

Prezydent poinformował Kongres o swojej decyzji drogą pisemną w czwartek. Ogłosił, że anuluje 4,9 mld USD przeznaczonych na programy pomocy zagranicznej Departamentu Stanu i zamkniętej przez administrację Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Zgodnie z treścią listu kwota ta obejmuje m.in. 3,2 mld dolarów z programów pomocy rozwojowej USAID i 393 mln dolarów na działania pokojowe Departamentu Stanu. Łącznie dotyczy to 15 programów pomocy zagranicznej.

Trump w tym celu stosuje rzadko wykorzystywany manewr budżetowy - tzw. pocket rescission, który pozwoli na cofnięcie przeznaczonych środków z pominięciem Kongresu. Manewr polega na złożeniu wniosku w Kongresie tak późno w roku fiskalnym — który kończy się 30 września — że wchodzi on w życie niezależnie od tego, czy Kongres go zatwierdzi.

Po raz ostatni został on użyty w 1977 r. przez ówczesnego prezydenta Jimmy'ego Cartera. Według Demokratów i co najmniej jednego senatora Republikanów ruch ten jest niezgodny z prawem - zaznaczyła stacja CNN.

To już druga podjęta przez prezydenta próba ograniczenia finansowania, które zostało już wcześniej zatwierdzone przez Kongres.

PAP/red.