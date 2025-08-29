Niepubliczne Przedszkole BEŚCIK – małe grupy, wielka uwaga

Wybór przedszkola to jedna z najważniejszych decyzji w życiu rodziców. To właśnie tam dzieci stawiają swoje pierwsze kroki w świecie edukacji, uczą się samodzielności, odkrywają talenty i budują pierwsze przyjaźnie. W Niepublicznym Przedszkolu BEŚCIK doskonale rozumiemy, jak ważne są te pierwsze lata – dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym każde dziecko czuje się bezpiecznie, ważne i wyjątkowe.

Naszą największą wartością są kameralne, małe grupy. Dzięki nim wychowawcy mogą poświęcić dzieciom znacznie więcej uwagi niż w tradycyjnych, licznych przedszkolach. U nas nikt nie ginie w tłumie – każde dziecko jest zauważone, obdarzone ciepłem i troską, a jego potrzeby są naprawdę dostrzegane. To sprawia, że maluchy rozwijają się w atmosferze akceptacji i spokoju, która buduje pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Hasło, które najlepiej opisuje naszą filozofię, brzmi: „Małe grupy – wielka uwaga. Blisko dzieci, blisko rodziców.” Nie jesteśmy tylko miejscem opieki – jesteśmy partnerem w wychowaniu. Współpracujemy z rodzicami, słuchamy ich opinii i wspólnie tworzymy najlepsze warunki dla rozwoju dzieci. Dzięki otwartej komunikacji i przyjaznej atmosferze, rodzice mają pewność, że ich pociechy są w dobrych rękach.

BEŚCIK to nie tylko troska i bezpieczeństwo, ale również bogaty program edukacyjny. Dzieci uczestniczą w zajęciach rozwijających kreatywność, zdolności manualne i społeczne. Zabawa łączy się z nauką, a radosna atmosfera sprzyja naturalnemu odkrywaniu świata. Dbamy o wszechstronny rozwój – od umiejętności językowych i matematycznych, przez kontakt ze sztuką, aż po rozwój emocjonalny i społeczny.

centrum Olsztyna, co sprawia, że jest wygodnie dostępne dla rodziców mieszkających i pracujących w różnych częściach miasta. To idealne rozwiązanie dla rodzin, które chcą połączyć komfort codziennej logistyki z pewnością, że ich dziecko trafia w przyjazne, bezpieczne miejsce. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja – nasze przedszkole mieści się w, co sprawia, że jest wygodnie dostępne dla rodziców mieszkających i pracujących w różnych częściach miasta. To idealne rozwiązanie dla rodzin, które chcą połączyć komfort codziennej logistyki z pewnością, że ich dziecko trafia w przyjazne, bezpieczne miejsce.

Przyjmujemy dzieci już od 2,5 roku życia. Wiemy, że dla najmłodszych pierwsze rozstania bywają trudne, dlatego zapewniamy im szczególne wsparcie emocjonalne i troskliwą adaptację. Dzięki temu zarówno dzieci, jak i rodzice mogą spokojnie przejść przez ten ważny etap życia.

Niepubliczne Przedszkole BEŚCIK to wyjątkowe miejsce, w którym codzienność nabiera blasku. To przestrzeń, w której dzieci rozwijają się w swoim rytmie, budują relacje, odkrywają świat i uczą się radości bycia razem. To miejsce, w którym każdy dzień przynosi coś nowego i inspirującego.

Jeśli szukasz przedszkola, w którym Twoje dziecko będzie naprawdę zauważone, otoczone troską i wspierane w rozwoju – zapraszamy do BEŚCIKA.



Przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia

732 564 325

www.bescik.edu.pl

www.facebook.com/bescikprzedszkole/ Niepubliczne Przedszkole BEŚCIK – centrum OlsztynaPrzyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia732 564 325

BEŚCIK – małe grupy, wielka uwaga. Blisko dzieci, blisko rodziców.

