NBP liderem zaufania wśród Polaków

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Business Growth Review na zlecenie zondacrypto wynika, że Polacy wciąż najwyższe zaufanie pokładają w Narodowym Banku Polskim.

Na pięciostopniowej skali Narodowy Bank Polski uzyskał średnią ocenę 4, wyraźnie wyprzedzając banki komercyjne, polskie giełdy kryptowalut (ocena 3) oraz zagraniczne giełdy i Ministerstwo Finansów, które otrzymały średnio 2.

Tak wyraźna przewaga wskazuje, że dla inwestorów i osób zainteresowanych kryptowalutami kluczowe jest bezpieczeństwo oraz stabilność, które utożsamiają z Bankiem Centralnym.

Co istotne, wyniki te wpisują się w szerszy trend oczekiwań – Polacy chcą, aby sektor kryptowalut rozwijał się pod nadzorem instytucji krajowych, które zapewniają stabilność i transparentność. 91% badanych wskazało, że rząd powinien wspierać rozwój firm z sektora kryptowalut i technologii blockchain.

W praktyce może to oznaczać rosnącą rolę Narodowego Banku Polskiego jako gwaranta bezpieczeństwa polskiego złotego jak i rynku cyfrowych aktywów – zarówno poprzez współpracę z sektorem prywatnym, jak i rozwój własnych rozwiązań, takich jak cyfrowa złotówka (CBDC).

Badanie objęło 1 188 osób w wieku 18+.

• 66 % – osoby w wieku 25–44 lat (najaktywniejsza zawodowo grupa)

• 15 % – wiek 18–24

• 3 % – 65+