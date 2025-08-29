NBP liderem zaufania wśród Polaków - Gazeta Olsztyńska
Dodaj: Artykuł Ogłoszenie

NBP liderem zaufania wśród Polaków

2025-08-29 08:53:03(ost. akt: 2025-08-29 08:55:43)
Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: pixabay

Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Business Growth Review na zlecenie zondacrypto wynika, że Polacy wciąż najwyższe zaufanie pokładają w Narodowym Banku Polskim.

Warto przeczytać

Na pięciostopniowej skali Narodowy Bank Polski uzyskał średnią ocenę 4, wyraźnie wyprzedzając banki komercyjne, polskie giełdy kryptowalut (ocena 3) oraz zagraniczne giełdy i Ministerstwo Finansów, które otrzymały średnio 2.

Tak wyraźna przewaga wskazuje, że dla inwestorów i osób zainteresowanych kryptowalutami kluczowe jest bezpieczeństwo oraz stabilność, które utożsamiają z Bankiem Centralnym.

Co istotne, wyniki te wpisują się w szerszy trend oczekiwań – Polacy chcą, aby sektor kryptowalut rozwijał się pod nadzorem instytucji krajowych, które zapewniają stabilność i transparentność. 91% badanych wskazało, że rząd powinien wspierać rozwój firm z sektora kryptowalut i technologii blockchain.

W praktyce może to oznaczać rosnącą rolę Narodowego Banku Polskiego jako gwaranta bezpieczeństwa polskiego złotego jak i rynku cyfrowych aktywów – zarówno poprzez współpracę z sektorem prywatnym, jak i rozwój własnych rozwiązań, takich jak cyfrowa złotówka (CBDC).

Badanie objęło 1 188 osób w wieku 18+.
• 66 % – osoby w wieku 25–44 lat (najaktywniejsza zawodowo grupa)
• 15 % – wiek 18–24
• 3 % – 65+

źródło: https://bgrev.pl/finanse/polacy-oczekuja-wsparcia-rzadu-dla-sektora-kryptowalut-wyniki-badania/

Subskrybuj "Gazetę Olsztyńską" na Google News
Już dziś!
Nowe wydanie Gazety Olsztyńskiej!
Szukaj nas w kioskach lub na kupgazete.pl
Tagi:
Polacy Polska społeczenstwo NBP lider

Najświeższe informacje, najciekawsze wiadomości, najnowsze wydarzenia z Olsztyna i innych miejscowości z Warmii i Mazur.
GALINDIA Sp. z o.o. w Olsztynie 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B; NIP: 739-32-15-125
Redakcja
tel. 514 800 549
redakcja@gazetaolsztynska.pl
Patronaty:
tel. 502 499 528
m.dargiewicz@gazetaolsztynska.pl
Centralne Biuro Ogłoszeń w Olsztynie
Biuro czynne 7.00 - 15.00
ul. Plac Bema 5 (budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 514 800 517
b.ogloszen@gazetaolsztynska.pl

Bądź na bieżąco!

Najświeższe informacje przygotowane przez Redakcję zawsze na Twojej skrzynce e-mail. Zapisz się dzisiaj.

2001-2025 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 7B

Galindia Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Galindia Spółka z o.o. uzyskała Subwencję Finansową - podmiotem udzielającym wsparcie był PFR.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD