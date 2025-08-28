Dodaj: Artykuł Ogłoszenie

Dowództwo potwierdza tożsamość pilota, który zginął w Radomiu

mjr Maciej „Slab” Krakowian z grupy F-16 Tiger Demo Team Poland.

Autor zdjęcia: x.com

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team zginął major Maciej „Slab” Krakowian. - Łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby; jego pokazami zachwycały się tysiące - podkreślono.

W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego. Na miejsce wypadku przybył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Oficjalne konto Wojsk Obrony Terytorialnej na X podało, że w wypadku zginął pilot mjr Maciej „Slab” Krakowian z grupy F-16 Tiger Demo Team Poland.

Nazwisko pilota potwierdziło na X Dowództwo Operacyjne RSZ. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w której tragicznie zginął major Maciej »Slab« Krakowian. Święto Lotnictwa Polskiego – dzień dumy i pamięci – stało się dziś chwilą niewyobrażalnego żalu i pustki” - napisano na X.

„Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne. Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji – łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby” - podkreśliło DORSZ.

Zaznaczono również, że pokazami mjr Krakowiana zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda „As the Crow Flies” na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej.

„To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej. Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie. Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa” - napisano.

Dowództwo Operacyjne RSZ złożyło kondolencje rodzinie, przyjaciołom i kolegom majora Krakowiana.


Radom Air Show Maciej „Slab” Krakowian

