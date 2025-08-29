W końcu jest! Pomost w Kortowie oddany do dyspozycji mieszkańców [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Kortowa długo czekali na tę wiadomość. Pomost, który jest wszystkim dobrze znany w końcu został udostępniony do użytku!

Pomost nad jeziorem Kortowskim to miejsce dobrze znane zarówno studentom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jak i mieszkańcom Olsztyna. Latem jest chętnie odwiedzany przez spacerowiczów, którzy cenią sobie kontakt z naturą i spokojne chwile nad wodą.

Niestety, tegoroczne wakacje rozpoczęły się tu od niesprzyjającej wiadomości – pomost został zamknięty z powodu złego stanu technicznego.

Konstrukcja pomostu od dawna dawała sygnały o konieczności naprawy. Pęknięcia, dziury i liczne uszkodzenia stwarzały realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób korzystających z tej przestrzeni. Wielu przechodniów i studentów zauważało, że pomost nie wygląda już tak bezpiecznie, jak kiedyś. Władze uczelni postanowiły więc podjąć zdecydowane działania i wyłączyć pomost z użytkowania, by zapobiec potencjalnym wypadkom.

Jak informował w rozmowie z Gazetą Olsztyńską Norbert Kaczan, rzecznik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wykonawca miał 80 dni na zrealizowanie tego zadania od podpisania umowy.

I właśnie teraz przyszedł czas na dobre wiadomości!

Mieszkańcy Kortowa, ale nie tylko, mogą już korzystać z nowo oddanego pomostu!

Ostatnie dni sierpnia to idealny moment na spacer i zaczerpnięcie wakacyjnych promieni słońca z dala od miejskiego zgiełku.