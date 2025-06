Dziewczyny z Warmii i Mazur zachwyciły na gali Miss Polski 2025

Choć korona Miss Polski 2025 trafiła do Oliwii Mikulskiej z województwa lubuskiego, niedzielna gala w Nowym Sączu okazała się wyjątkowo udana także dla reprezentantek Warmii i Mazur. W gronie 24 finalistek, które stanęły na scenie w światłach kamer, dwie kandydatki z naszego regionu wróciły z prestiżowymi tytułami.

Julia Antoszkiewicz z Działdowa zdobyła tytuł IV Wicemiss Polski 2025. Jej naturalność, klasa i charyzma zostały zauważone zarówno przez jurorów, jak i publiczność. Julia zachwyciła w każdej z prezentacji – od sukni ślubnych, przez stroje wieczorowe, aż po występ w klasycznych kreacjach by Shenobia i Kovalowe. Jej sukces to wyraźny dowód na to, że potencjał piękna i siły tkwi także z dala od wielkich metropolii.

Druga reprezentantka Warmii i Mazur, Izabela Wróblewska, również wróciła z tarczą. Zdobyła tytuł Miss Gracji 2025, przyznawany finalistce o najbardziej harmonijnym sposobie poruszania się, prezencji scenicznej i wdzięku. Jej obecność na scenie była wyważona i elegancka – przyciągała uwagę w subtelny, nienarzucający się sposób. Tytuł Miss Gracji to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień komplementarnych w konkursie.

Tegoroczna gala była nie tylko pokazem urody, ale także siły kobiet, ich społecznej aktywności i odwagi do bycia sobą. Na scenie nie zabrakło wystąpień z przesłaniem – zarówno Oliwia Mikulska, jak i ustępująca Miss Polski 2024 Kasandra Zawal, podkreślały znaczenie działań społecznych i kobiecej solidarności. Zgromadzona publiczność i widzowie Polsatu zobaczyli finalistki jako osoby nie tylko piękne, ale i świadome swoich wartości.

Galę w Nowym Sączu prowadziły znane postacie: Agnieszka Hyży, Ilona Krawczyńska, Krzysztof Ibisz i Aleksander Sikora. Na scenie wystąpili m.in. Roxie, Justyna Steczkowska, Staszek Karpiel-Bułecka, zespół Pogwizdani oraz finalistki poprzednich edycji. Prezentacje uczestniczek wzbogacono o kreacje topowych polskich marek: Kovalowe, Relleciaga, Rogowskie Bridal i Mona Lissa. Uroczystość była zwieńczeniem wielotygodniowych przygotowań – zgrupowań, szkoleń i selekcji prowadzonych przez panel ekspercki, w którym znalazły się m.in. Ewa Wachowicz, Ada Fijał i Miss Supranational 2025 Eduarda Beaum.

Warmińsko-mazurskie może być dumne. Julia Antoszkiewicz i Izabela Wróblewska pokazały, że uroda z północy idzie w parze z wdziękiem i osobowością. Ich sukcesy są nie tylko indywidualnym osiągnięciem, ale i inspiracją dla młodych dziewczyn z naszego regionu – by marzyć odważnie i reprezentować siebie z klasą.

Alina Laskowska