Tragedia nad jeziorem: ciało 67‑latka wyłowione w porcie

Wieczorna impreza na łodzi

Jak przekazał podkom. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, mężczyzna był częścią załogi jednej z zacumowanych w porcie łodzi. W miniony wieczór grupa bawiła się przy alkoholu. Około godz. 22:00 wszyscy udali się spać na pokład, a zwłoki zaginionego zauważono dopiero około 5:00, gdy dryfowały między innymi jednostkami.

Na miejscu – służby i prokurator

Wezwane służby ratownicze i policja z Giżycka dotarły na miejsce niemal natychmiast po zgłoszeniu. Tożsamość mężczyzny potwierdzono – pochodził z Brwinowa w województwie mazowieckim. Na polecenie prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, co stanowi standard w przypadku śmierci w niejasnych okolicznościach.

Sprawdzane wszystkie okoliczności

Policja prowadzi czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratury – przesłuchiwani są świadkowie, analizowany jest przebieg wieczoru. Nie wykluczono żadnej możliwości – od nieszczęśliwego wypadku, przez komplikacje wynikające z zażywania alkoholu, aż po ewentualne działanie osób trzecich.

Apel służb i gorzka refleksja

Służby przypominają, że alkohol i woda to niebezpieczne połączenie – osłabia koordynację, refleks, a nawet wyobraźnię. Co roku w Polsce dochodzi do setek utonięć, często właśnie po spożyciu alkoholu. Dzisiejsze tragiczne zdarzenie w Wilkasach to kolejny bolesny przykład ostrzegający przed lekkomyślnością nad wodą.

