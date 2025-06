Targ, muzyka i kosmiczne obserwacje – Lato w Olsztynie pełne inspiracji

Kiedy wakacyjne słońce rozświetla urok stolicy Warmii i Mazur, Olsztyn zmienia się w tętniącą życiem przestrzeń, gdzie nie brakuje atrakcji dla ciała i ducha. Od 8 czerwca każda niedziela to powrót targowiska na Starym Mieście – miejsce, gdzie lokalni sprzedawcy oferują świeże pieczywo, sery, warzywa i miody, przypominając smaki regionu i wspierając slow food.

Wyrwasy – pojedynek z codziennością

Miejski Ośrodek Kultury inaugurując lato pod hasłem „Wyrwasy”, zaprasza mieszkańców do artystycznej ucieczki od rutyny. W programie: festiwal „Fest Muza”, wystawy fotograficzne, koncerty z udziałem Wojciecha Waglewskiego, The Dumplings i Stanisława Soyki, a także szanty na Targu Rybnym czy wydarzenia „Ale Stuka!” nad Jeziorem Długim.

Biblioteki, teatr, planetarium

Bogata oferta czeka również w instytucjach miejskich. Miejska Biblioteka Publiczna zaplanowała „Atlantydę Północy” – festiwal literacki z czytaniami performatywnymi, warsztatami jogi i plastycznymi spotkaniami. Z kolei BWA i Urania prezentują atrakcyjne wystawy – od naczyń PRL‑u po projekt „Co mieszka w ciele?”, współtworzony ze szpitalem wojewódzkim. Interaktywny element wystawy trafi też na dziecięcy oddział szpitalny – podkreślając społeczną rolę kultury.

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne ruszają z cyklem „Sidewalk Astronomiczny” – czyli teleskop słoneczny pod gołym niebem – oraz wydarzeniami w ramach Ogrodu Kopernika, łącząc nurt muzyczny z teatralnym. To prawdziwe spotkanie miasta ze światem kosmosu.

Festiwale, performance i kosmos

To lato to także Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima w Olsztyńskim Teatrze Lalek – 40 wydarzeń, spektakli dla dzieci i dorosłych oraz próby nowatorskich form, jak VR. Do tego cykl koncertów organowych, Dni Olsztyna (24–27 lipca z m.in. Soyką, Chylińską, Czerwonym Tulipanem), Międzynarodowe Dni Folkloru, Local Warming i festiwal literatury dla młodzieży „Tropy”. Kabaret Mumio zadba o dawkę dobrego humoru.

Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu

Ośrodek Sportu i Rekreacji przypomina, że lato to czas ruchu: wycieczki z przewodnikiem, rajdy rowerowe i kajakowe w ramach „Olsztyn Aktywnie”. Willa Pałacu Młodzieży rusza z programem „Lato z Pałacem” – dla kreatywnych młodych osób.

To wyjątkowe lato – pełne lokalnych akcentów, niezależnych spotkań i różnorodnych przestrzeni do spotkań. Od cotygodniowego targu, przez koncerty i film, po astronomię i sporty – Olsztyn zaprasza, by odkurzyć wyobraźnię i czerpać pełnymi garściami z wakacyjnych możliwości. Nie przegapcie – warto się wyrwać z domu i wskoczyć w kulturę.

