Najcieplejsze jezioro w Polsce? Nie uwierzysz, gdzie leży!

Choć Morze Bałtyckie przyciąga tłumy w sezonie wakacyjnym, jego chłodna woda bywa wyzwaniem dla wielu plażowiczów. Nawet podczas upalnych dni temperatura wody często nie zachęca do dłuższej kąpieli. Dla tych, którzy marzą o ciepłej wodzie i przyjemnym pluskaniu – niezależnie od pogody – Polska ma alternatywę. I to nie byle jaką, bo z rekordową temperaturą sięgającą 33°C!

Licheń Stary – duchowe centrum i... wakacyjny raj

Licheń Stary, znany przede wszystkim jako ważne miejsce kultu religijnego i siedziba Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, skrywa również drugą, mniej oczywistą atrakcję – najcieplejsze kąpielisko w kraju. Jezioro Licheńskie zawdzięcza swoją wyjątkową temperaturę pobliskiej elektrowni w Koninie, która wykorzystuje je do chłodzenia swoich systemów. Efekt? Woda, która latem potrafi osiągnąć aż 30°C, a w rekordowych momentach nawet 33°C!

– Elektrownia po prostu ogrzewa nam wodę – tłumaczył ratownik w rozmowie z „Faktem”.

Kąpielisko w Licheniu działa w sezonie letnim od 1 lipca do 31 sierpnia. Choć linia brzegowa liczy zaledwie 25 metrów, to jezioro przyciąga wielu amatorów wodnych przyjemności – od rodzin z dziećmi po pielgrzymów szukających ochłody po długiej wędrówce.

– Dzieci mówią, że jak wyjdą z wody, to im zimno – relacjonuje jedna z plażowiczek.

Inne ciepłe jeziora w Polsce – gdzie jeszcze warto się wybrać?

Jeśli Wielkopolska i Licheń są zbyt daleko, warto rozważyć inne kierunki. Polska ma w ofercie kilka jezior, które latem nagrzewają się naprawdę solidnie – szczególnie w ciepłe, słoneczne dni.

Mazury to klasyka – jeziora takie jak Śniardwy, Mamry czy Niegocin potrafią latem osiągnąć temperatury rzędu 24–26°C, co czyni je idealnymi do rekreacji i dłuższych kąpieli.

Warto też odwiedzić:

Jezioro Gopło (woj. kujawsko-pomorskie) – średnia temperatura latem to około 23°C.

Jezioro Sławskie (woj. lubuskie) – również oferuje ciepłe i komfortowe warunki do wypoczynku nad wodą.

Czasami można również trafić na prawdziwą pogodową okazję w płytkich zatokach Bałtyku – jednak to raczej łut szczęścia niż norma.



Jeśli nie jesteś fanem lodowatej wody i szukasz miejsca, gdzie kąpiel to czysta przyjemność, jezioro Licheńskie powinno znaleźć się na Twojej liście. A jeśli planujesz urlop w innym regionie – sprawdź Gopło, Sławskie albo mazurskie klasyki. Polska potrafi zaskoczyć nie tylko pięknem krajobrazów, ale też... temperaturą wody.



