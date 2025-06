Dlaczego warto się nawadniać? Fakty, mity i praktyczne porady

Woda i metabolizm – czy rzeczywiście przyspiesza spalanie?

Choć sama woda nie przyspiesza metabolizmu w sensie spalania kalorii, to wspiera trawienie i ułatwia wchłanianie substancji odżywczych. Odwodnienie może zaburzyć te procesy i obniżyć efektywność naszego organizmu.

Ile pić, by dobrze się nawodnić?

Najprostszy przelicznik to ok. 30 ml płynów na każdy kilogram masy ciała. Dla kobiet oznacza to około 2,5 litra, dla mężczyzn – około 3 litry dziennie. W upalne dni lub przy wzmożonej aktywności fizycznej ilość ta powinna wzrosnąć o co najmniej litr.

Co najlepiej nawadnia?

Zaskoczenie: to nie woda, a... odtłuszczone mleko najlepiej nawadnia organizm – tak wykazały badania naukowców. Tuż za nim są napoje z elektrolitami i pełne mleko. Dalej w rankingu: sok pomarańczowy, cola, herbata, kawa i różne rodzaje wody.

Uwaga – choć napoje gazowane i alkohol mogą zatrzymywać wodę w organizmie dłużej, ich zawartość cukru lub alkoholu działa odwadniająco i szkodzi zdrowiu. Najbezpieczniejszy wybór? Zwykła woda – z cytryną, miętą lub jako domowy izotonik (woda, szczypta soli, odrobina cukru, sok z cytryny).

Kawa i herbata – wrogowie nawodnienia?

Nie do końca. U osób pijących kawę czy herbatę regularnie, efekt moczopędny jest minimalny. Problem może pojawić się u osób niewprawionych – wtedy rzeczywiście może dojść do odwodnienia. Z ziół najlepiej nawadniają: rumianek, mięta, rooibos i hibiskus. Yerba i mocna czarna herbata mają więcej kofeiny – warto więc je pić z umiarem.

Nawadnianie przez jedzenie

Nie zapominajmy, że na nasz bilans płynów wpływa także to, co jemy. Zupy, koktajle, owoce i warzywa (np. arbuz, melon, ogórki, truskawki) także nawadniają. Osoby jedzące dużo surowych warzyw i owoców mogą wypijać mniej wody – i nadal będą dobrze nawodnione.

Kiedy i jak pić?

Najlepiej pić regularnie – małymi łykami przez cały dzień. Picie dużych ilości wody naraz, zwłaszcza wieczorem, może prowadzić do częstych wizyt w toalecie i zaburzać sen. Osoby z refluksem czy wrażliwym układem trawiennym powinny też unikać gazowanej wody i nadmiernego picia do posiłków.

Nie ma przeciwwskazań do picia w trakcie jedzenia – o ile nie robimy tego po to, by szybciej połknąć większe kawałki. Płyny nie rozcieńczają znacząco soków żołądkowych – organizm potrafi to wyrównać. Co więcej, wypicie szklanki wody przed jedzeniem może zmniejszyć apetyt.

Picie a wchłanianie minerałów

Wypicie kawy czy herbaty bezpośrednio po posiłku może ograniczyć przyswajanie niektórych składników, np. żelaza. Dlatego osoby z niedoborami powinny oddzielać te napoje od głównych posiłków.

Jak wyrobić nawyk picia?

Pomocne są przypominajki, ale skuteczniejsza okazuje się rutyna: szklanka rano, szklanka po przyjeździe do pracy, po spotkaniu, przed snem. Dobrze mieć wodę w zasięgu wzroku – wtedy sięgamy po nią częściej. Wiele osób korzysta z butelek z miarką lub butelek z filtrem, napełnianych wodą z kranu.

Co z dziećmi i seniorami?

Zarówno dzieci, jak i osoby starsze często nie odczuwają pragnienia w takim stopniu jak dorośli. Dlatego im również trzeba przypominać o piciu wody. U seniorów odwodnienie może prowadzić do osłabienia, zawrotów głowy i groźnych upadków. U dzieci – do zmęczenia i spadku koncentracji.

Podsumowanie: nie czekaj na pragnienie

Odwodnienie to nie tylko suchość w ustach. To spadek energii, problemy z koncentracją, obniżona odporność i zaburzenia trawienia. Latem – szczególnie niebezpieczne. Dlatego nie warto czekać, aż organizm „upomni się” o wodę. Lepiej działać z wyprzedzeniem i regularnie sięgać po szklankę płynów.

Bo czasem najprostsze rzeczy mają największy wpływ na nasze zdrowie.



Źródło: weekend.gazeta.pl