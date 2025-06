Skandal w KFC! Wszystkie restauracje w Danii zamknięte po kontroli

Aferę nagłośnili dziennikarze śledczy duńskiej telewizji w programie „Kontant”, którzy dotarli do wewnętrznej korespondencji menedżerów lokali m.in. w Vejle, Horsens, Herning i Tilst. Z ujawnionych informacji wynika, że pracownicy byli instruowani, by fałszować daty przydatności do spożycia mięsa z kurczaka oraz ukrywać przeterminowaną żywność podczas wizyt inspekcji.

Tuż po emisji materiału duńska państwowa inspekcja żywności przeprowadziła niezapowiedziane kontrole we wszystkich 11 lokalach. W żadnym nie stwierdzono zgodności z przepisami – cztery otrzymały najniższą możliwą ocenę.

Co wykryli inspektorzy?

Według doniesień serwisu Seoghoer, najczęstsze naruszenia obejmowały:

ponowne wykorzystywanie panierki do surowego kurczaka przez kilka dni bez odpowiedniego przechowywania w chłodni,

rozmrażanie mięsa bezpośrednio na podłodze,

stosowanie oznaczenia „najlepiej spożyć przed” zamiast obowiązkowego „należy spożyć do” na produktach łatwo psujących się,

brak dokumentacji potwierdzającej pochodzenie mięsa i innych produktów spożywczych – mimo że jest to wymóg prawa w Danii.

W praktyce oznacza to, że ani klienci, ani inspektorzy nie mogli mieć pewności co do świeżości i pochodzenia serwowanego jedzenia.

Reakcja KFC

Po publikacji wyników kontroli KFC poinformowało we wtorek wieczorem o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym operatorem restauracji w Danii. Lokale pozostaną zamknięte do odwołania, a firma zapowiada znalezienie nowego franczyzobiorcy.

KFC, czyli Kentucky Fried Chicken, to globalna sieć fast foodów specjalizująca się w daniach z kurczaka. Marka działa w ponad 150 krajach i posiada ponad 25 tysięcy restauracji na całym świecie. Skandal w Danii to jeden z najpoważniejszych kryzysów wizerunkowych KFC w Europie w ostatnich latach.

