Uwaga kierowcy! Kolejne drogowe utrudnienia w Śródmieściu [ZDJĘCIA/VIDEO]

Sikorskiego, Piłsudskiego, Warszawska, Wyszyńskiego, Niepodległości, Partyzantów czy Pieniężnego — to tylko kilka z ulic, które są praktycznie nowe. Remonty kolejnych dróg w Olsztynie na dużą skalę rozpoczęły się wiosną.

— Podczas typowania tych miejsc do remontu, były brane pod uwagę opinie przedstawicieli Rad Osiedli — tłumaczył prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk. — Przeprowadzone były także inspekcje stanu dróg, jak również zgłoszenia mieszkańców.

W pierwszej kolejności została poprawiona nawierzchnia ul. Dąbrowszczaków na odcinku od skrzyżowania z al. Piłsudskiego do ul. Kajki. W kolejnych przypadkach drogowcy zajęli się ul. Herdera na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasickiego do skrzyżowania z ul. Wiecherta. Poza tym został odnowiony fragment al. Sybiraków od skrzyżowania z ul. Rataja do przystanku autobusowego na wysokości Polikliniki MSWiA. Ostatnio nowej nawierzchni doczekali się kierowcy korzystający z ul. Barcza oraz ul. Zientary-Malewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do ul. Moniuszki. Teraz przyszedł czas na kolejne remonty.

— W poniedziałek (28 kwietnia 2025 roku) zaplanowano rozpoczęcie prac remontowych na ul. Mazurskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do ul. Kościuszki — informuje Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. — W pierwszych dniach, w obrębie realizowanych robót, może zostać wprowadzone ręczne kierowanie ruchem, dlatego prosimy mieszkańców o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Również w poniedziałek maszyny drogowców pojawią się na ul. Kajki na odcinku od skrzyżowania z ul. Kopernika do ul. Dąbrowszczaków. Ten fragment jest w fatalnym stanie, nawierzchnia jest wręcz pofałdowana. Należy pamiętać, że tędy jeżdżą autobusy komunikacji publicznej.

— Liczymy także na wyrozumiałość w trakcie realizacji kolejnych etapów prac, w tym głównego polegającego na ułożeniu nowej warstwy bitumicznej, gdyż będzie to wiązało się z koniecznością czasowego zamknięcia naprawianych ulic. Dlatego tak istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na oznakowanie związane ze zmianą organizacją ruchu w sąsiedztwie prowadzonych prac i nie parkowanie pojazdów wzdłuż remontowanych ulic — podkreśla Koronowski.

Wytypowane do remontu w 2025 roku zostały także fragmenty takich ulic: Augustowskiej, Janowicza, Kopernika, Lubelskiej, Mazurskiej i Sybiraków.







gs