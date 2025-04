PL:ON Festiwal - Włączamy Polskę w czerwcu w Olsztynie

Dla tych, którym towarzyszy poczucie misji, chcą poszerzać własne horyzonty i działać, a nie tylko czekać, aż zmiany same nadejdą. Dla młodych ludzi szukających własnej drogi, start-upów, świata nauki, samorządowców czy pracowników administracji. PL:ON Festiwal – Włączmy Polskę to wyjątkowe wydarzenie dla szerokiej grupy odbiorców, które ma potencjał, by stać się początkiem wielu wartościowych współprac i projektów.

Przestrzeń, w której spotykają się biznes, nauka, administracja i innowacja

Wyobraź sobie miejsce, w którym spotykają się naukowcy z urzędnikami wysokiego szczebla, studenci z liderami dobrze prosperujących biznesów czy pracownicy branży kreatywnej z przedsiębiorcami przeróżnych branż. Dialog pomiędzy tak różnymi grupami mógłby zaowocować cennymi kontaktami, wymianą doświadczeń, spojrzeniem na różne tematy z zupełnie innej perspektywy, a nawet wspólnie prowadzonymi projektami. Chcesz wziąć w czymś takim udział? Masz ku temu okazję! Już w czerwcu 2025 roku w Olsztynie odbędzie się PL:ON Festiwal, na którym czekać na ciebie będzie nie tylko otwarta przestrzeń do dialogu, ale i wartościowe prelekcje czy prowadzone debaty.

Dodaj PL:ON Festiwal do swojego kalendarza!

PL:ON Festiwal – Włączamy Polskę to trzydniowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2025 roku w Olsztynie. Ten niezwykły festiwal gromadzi wokół siebie bardzo różne grupy ludzi, które łączą poczucie misji i chęć działania. Odmienne spojrzenie na różne tematy i otwarta przestrzeń do debaty to możliwość opracowania bardzo potrzebnych, a zarazem unikatowych rozwiązań. I ty możesz dołączyć do rozmowy – bilety na wydarzenie już są w sprzedaży!