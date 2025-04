MOK Olsztyn serdecznie zaprasza na terenową grę fabularną dla drużyn / znajomych / przyjaciół / rodzin. LARP: „Uroczyście przysięgam, że nic nikomu nie obiecywałem” odbędzie się w niedzielę 18 maja 2025 na Starym Mieście. Pierwsza tura rozpocznie się ok. godz. 12:00, druga – ok. godz. 15:00.

Jak często coś komuś obiecujecie? A samemu sobie?

Zawsze dotrzymujecie danego komuś słowa?

Nie musicie pisać w komentarzach, nie wysyłajcie listów… Wszyscy przecież doskonale wiemy, że niektóre przysięgi są po to, żeby je łamać, a obietnice składane sobie samemu mają najkrótszy termin ważności na świecie. Zazwyczaj.

MOK Olsztyn razem z grupą Poszukiwacze Martina oraz Fundacją Wdrukowani w Warmię mają przyjemność zaprosić Was na niesamowitą przygodę z bardzo ważną obietnicą w tle i skarbem do odkrycia! LARP „Uroczyście przysięgam, że nic nikomu nie obiecywałem” to terenowa gra fabularna, która rozpocznie się w staromiejskiej Galerii Dobro, a następnie zostanie rozegrana na terenie Starego Miasta oraz w budynku Spichlerza przy Piastowskiej 13.

Bohater naszej historii coś kiedyś komuś obiecał… Coś cennego. Co to była za obietnica, kto ją złożył, komu i czy jej dotrzymał – tego wszystkiego dowiecie się podczas gry… A przynajmniej takie będzie Wasze zadanie!

Od uczestników nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia w grach tego typu. Wystarczy tylko chęć do rozwikłania zagadki i wcielenia się w rolę. Do gry zapraszamy drużyny od 4 do 6 osób, w wieku 10+. Liczba miejsc jest ograniczona.

Uwaga: w każdej drużynie muszą być co najmniej dwie osoby dorosłe!

LARP odbędzie się w dwóch turach. Orientacyjne starty grup będą miały miejsce ok. godz. 12:00 i ok. godz. 15:00. Szczegóły zostaną potwierdzone uczestnikom drogą mailową.

Osoby chętne do udziału w podróży przez nieznane gąszcze przysiąg i obietnic zapraszamy do zapisów poprzez poniższy formularz.

By uatrakcyjnić LARPA, jego uczestnicy mogą się przebierać – ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli gracze uznają przebrania za nieodzowne dla lepszego wcielenia się rolę – o szczegółach dotyczących ich bohaterów zostaną poinformowani mailowo po zgłoszeniu drużyny.

Mamy nadzieję, że tym razem wszyscy przypomnimy sobie, że trzeba dotrzymywać obietnic. I szanować słowa!

Współorganizacja: Poszukiwacze Martina oraz Fundacja Wdrukowani w Warmię.

LARP: Uroczyście przysięgam, że nic nikomu nie obiecywałem

18 maja (niedziela) / godz. 12:00 oraz 15:00

Stare Miasto / Spichlerz / Galeria Dobro

Udział jest bezpłatny (obowiązują zapisy)

Źródło: MOK Olsztyn