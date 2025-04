Kolejna utalentowana wokalistka w line-upie Kortowiady 2025 – Daria ze Śląska!

Nieco ponad miesiąc dzieli nas od Kortowiady, a organizatorzy ujawnili dziś kolejną artystkę, która wystąpi nad Jeziorem Kortowskim. To Daria ze Śląska, jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek, laureatka 3 Fryderyków i reprezentantka wytwórni Jazzboy Records. Zadebiutowała wiosną 2023 roku albumem „Tu Była”. Uwagę słuchaczy przykuły przede wszystkim jej mocne i bezpośrednie teksty połączone z brzmieniową różnorodnością. Jej druga płyta to „Na południu bez zmian”, wydana w maju 2024 roku. Jest podobna do debiutu pod względem przenikliwości i obserwacjom w tekstach, jednak różni się pod kątem brzmieniowym. Mamy nadzieję, na świetny występ na Plaży Kortowskiej!

Organizatorzy Kortowiady mają jeszcze kilka niespodzianek

Kortowiadowy line-up liczy po tym ogłoszeniu już siedemnastu artystów – reprezentantów różnych gatunków muzycznych. Nietrudno dostrzec, że przeważają raperzy, bo w dotychczas ogłoszonym składzie można wskazać już takich, jak Otsochodzi, Oki, Opał, Szpaku,Tede, Małpa, Louis Villan czy Chivas, jednak, jak zapewniają organizatorzy, taki dobór artystów wynika bezpośrednio z życzeń uczestników. Nie oznacza to oczywiście, że świetnie bawić się będą tylko słuchacze hip-hopu – zapowiedziano występy T.Love, Lady Pank, Lanberry, Wiktora Dyduły, Tribbsa, Myslovitz, Enej czy nawet Braci Figo Fagot. Karnety na wydarzenie jeszcze są dostępne na stronie internetowej, pod adresem Kortowiadowy line-up liczy po tym ogłoszeniu już siedemnastu artystów – reprezentantów różnych gatunków muzycznych. Nietrudno dostrzec, że przeważają raperzy, bo w dotychczas ogłoszonym składzie można wskazać już takich, jak Otsochodzi, Oki, Opał, Szpaku,Tede, Małpa, Louis Villan czy Chivas, jednak, jak zapewniają organizatorzy, taki dobór artystów wynika bezpośrednio z życzeń uczestników. Nie oznacza to oczywiście, że świetnie bawić się będą tylko słuchacze hip-hopu – zapowiedziano występy T.Love, Lady Pank, Lanberry, Wiktora Dyduły, Tribbsa, Myslovitz, Enej czy nawet Braci Figo Fagot. Karnety na wydarzenie jeszcze są dostępne na stronie internetowej, pod adresem www.bilety.kortowiada.pl

Finał KortoFest powered by SPOT już w najbliższą niedzielę!

W niedzielę 27 kwietnia odbędzie się finał konkursu muzycznego KortoFest powered by SPOT, czyli muzycznej zapowiedzi Kortowiady. Termin został przesunięty – pierwotnie finał miał odbyć się w sobotę, jednak ze względu na wprowadzoną żałobę narodową organizatorzy podjęli decyzję o tym, by odbył się dzień później.

Na scenie zaprezentują się finaliści wyłonieni w pierwszym etapie, by zawalczyć o tytuł zwycięzcy oraz występ na Scenie Warmia i Mazury podczas tegorocznej Kortowiady. Publiczność będzie miała okazję usłyszeć różnorodne brzmienia – od rocka i popu, po alternatywę, rap i reggae – a wszystko to w wyjątkowej oprawie i niepowtarzalnej atmosferze.

KortoFest powered by SPOT to nie tylko rywalizacja, ale także przestrzeń dla młodych artystów, by zaprezentować się szerokiej publiczności i zdobyć cenne doświadczenie sceniczne. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Galerią Warmińską oraz Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Kortowiada 2025 to festiwal studencki organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Fundację Samorządu Studentów oraz Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego.