Nowy serwis alab.pl - diagnostyka laboratoryjna jeszcze bliżej pacjenta

ALAB laboratoria uruchomił nowy serwis - alab.pl, nowoczesną platformę online do zamawiania badań laboratoryjnych. Serwis został zaprojektowany z myślą o wygodzie, przejrzystości i łatwym dostępie do oferty diagnostycznej - na każdym etapie kontaktu z usługą.

Pacjenci mogą skorzystać z szerokiej oferty ponad 3500 badań, wybierać spośród niemal 800 Punktów Pobrań w całej Polsce, odebrać wyniki online oraz - w razie potrzeby - skonsultować je ze specjalistą. W ramach serwisu dostępna jest również usługa ALAB w domu, umożliwiająca pobranie materiału do badań pod adresem wskazanym przez pacjenta.

Przemyślany interfejs, intuicyjna ścieżka zakupowa i rozbudowane Konto Pacjenta sprawiają, że korzystanie z platformy jest proste, szybkie i dostosowane do codziennego trybu życia.

— Stworzyliśmy serwis, który odpowiada na współczesne potrzeby Pacjentów - zapewnia wygodny dostęp do badań i wspiera w podejmowaniu świadomych decyzji zdrowotnych. To rozwiązanie, które łączy wieloletnie doświadczenie ALAB laboratoria z nowoczesnym podejściem do diagnostyki — mówi Monika Majewska, dyrektor E-commerce ALAB laboratoria.

Na użytkowników alab.pl czekają m.in.:

— Nowa wersja Konta Pacjenta - z historią zleceń, wynikami badań i możliwością ponownego zamówienia.

— Łatwiejszy dostęp do ponad 3500 badań laboratoryjnych - rozbudowany katalog badań z czytelnymi opisami, cenami oraz wskazówkami dotyczącymi przygotowania do testów.

— Zaawansowana wyszukiwarka - pozwalająca szybko odnaleźć potrzebne badania.

— Interaktywna mapa Punktów Pobrań - z możliwością filtrowania po lokalizacji i cechach szczególnych Punktu Pobrań, np. czynnych w weekendy lub wykonujących pobrania ginekologiczne.

— Centrum Wiedzy - ponad 1000 eksperckich artykułów, które pomagają pacjentom lepiej zrozumieć znaczenie badań laboratoryjnych i profilaktyki.

Dodatkowo na https://alab.pl regularnie prowadzone są akcje profilaktyczne promujące badania przesiewowe oraz edukujące w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Nowy serwis alab.pl to kolejny krok ALAB laboratoria w kierunku nowoczesnej diagnostyki i wspierania pacjentów w dbaniu o zdrowie. W najbliższych miesiącach planowane są kolejne funkcjonalności i udogodnienia, które jeszcze bardziej uproszczą i uelastycznią dostęp do badań laboratoryjnych.

ALAB laboratoria Sp. z o.o. jest innowacyjną i szybko rozwijającą się siecią laboratoriów analiz medycznych w Polsce. Usługi w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej stały się głównym i strategicznym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki od 2001 roku. Firma posiada w ofercie ponad 3500 badań diagnostycznych i współpracuje z kilkoma tysiącami placówek medycznych na terenie całego kraju. Rocznie wykonuje blisko 90 milionów badań i dysponuje siecią niemal 800 Punktów Pobrań obecnych we wszystkich województwach w Polsce.

Źródło informacji: ALAB laboratoria Sp. z o.o.