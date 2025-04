Senat daje zielone światło. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Senat nie wniósł poprawek do ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r. Nowelizacja wiąże się z ubytkiem wpływów ze składki do NFZ w kwocie ok. 4,6 mld zł, co rząd deklaruje pokryć z budżetu państwa. Wiceszef MF Jarosław Neneman zapewnił, że zmiana uwzględniona jest w konstrukcji budżetu na kolejne lata.

Za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, obniżającej od 2026 r. składkę zdrowotną przedsiębiorcom, zagłosowało w środę 58 senatorów. Przeciwko było 36, trzech wstrzymało się od głosowania.

Wcześniej Senat odrzucił wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy w całości. Poprawkę w tej sprawie złożyli senatorowie PiS podczas procedowania ustawy w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Zdrowia.

Podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu, która poprzedziła głosowanie, senator Kazimierz Kleina (Platforma Obywatelska) stwierdził, że pieniądze na pokrycie ubytku we wpływach do NFZ będą już widoczne w projekcie budżetu na przyszły rok. "Mam zaufanie do Ministerstwa Finansów, że sprawa zostanie tak załatwiona" - powiedział.

Wiceszef tego resortu Jarosław Neneman zapewnił senatorów, że rząd zaplanował w wydatkach na kolejne lata pokrycie tej straty.

"W konstrukcji budżetu na kolejne lata uwzględniona jest zmiana związana z obniżeniem składki zdrowotnej dla przedsiębiorców" - powiedział. Przekazał, że na najbliższym posiedzeniu rządu ma być przyjęte sprawozdanie z wdrażania "Średniookresowego planu budżetowo-strukturalny na lata 2025-2028", w którym "uwzględnione" są te środki. Poinformował, że ten niedobór w kasie NFZ będzie pokryty z dochodów budżetowych.

Senator Waldemar Pawlak (Trzecia Droga) podkreślił, że obniżenie składki dla przedsiębiorców to "sprzątanie po bałaganie wprowadzonym w 2022 r.", tj. zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu - programu wprowadzonego przez rząd Mateusza Morawieckiego.

Zdaniem Wojciecha Koniecznego, senatora Lewicy i wiceministra zdrowia, składka zdrowotna nie powinna być obniżona, ponieważ obecne nakłady na ochronę zdrowia są w Polsce niewystarczające. "To jest według mnie smutny dzień" - stwierdził.

Ocenił też, że obniżenie składki nie jest dobrym ruchem politycznym. "Nasza koalicja ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia, utrata poparcia społecznego poprzez takie inicjatywy jak ta dzisiaj to nie jest coś, czym powinniśmy ryzykować" - powiedział.

Obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Co zakłada zmiana?

Nowela zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Zmiany dotyczą ok. 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą.

Nowe przepisy nie zmieniają wysokości składki zdrowotnej płaconej przez pracowników na etacie i nadal będzie to 9 proc. Nie będzie też zmian, jeśli chodzi o składkę w przypadku świadczeń emertytalnych - dalej będzie to 9 proc.

Zmiana ma obowiązywać od początku 2026 r. i będzie kosztować budżet państwa 4,6 mld zł (o tyle mają się zmniejszyć wpływy ze składki zdrowotnej).

Obniżkę składki zdrowotnej dla przedsiębiorców Sejm uchwalił 4 kwietnia głosami KO, Polski 2050-TD i PSL-TD. Przeciwko byli posłowie PiS, Lewicy i koła Razem. Konfederacja wstrzymała się od głosu.

O zawetowanie przepisów zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy m.in. kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Biejat, kandydat Partii Razem Adam Zandberg, Porozumienie Rezydentów OZZL i Naczelna Izba Lekarska. Argumentują, że obniżenie składki pogorszy sytuację pacjentów i pogłębi kryzys ochrony zdrowia.

W środę przed południem premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli prezydent zawetuje zmiany w składce zdrowotnej, to jako premier podejmie kroki, by wrócić do tego tematu po wyborach prezydenckich.

