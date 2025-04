Nowy rekord Polski ustanowiony. Największa Lekcja Ekologii - nauka i zabawa z misją dla planety

577 uczniów zgromadzonych w PreZero Arenie Gliwice i 14 tys. użytkowników online wzięło udział w lekcji zorganizowanej przez PreZero Polska w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Akademia Łowców Odpadów”. To największe takie przedsięwzięcie w Polsce, które przeszło do historii jako rekordowe wydarzenie w Polsce.

23 kwietnia 2025 roku Gliwice stały się stolicą ekologicznej edukacji. Tysiące uczniów z całej Polski wspólnie zdobywało wiedzę o prawidłowej segregacji odpadów, gospodarce obiegu zamkniętego i ekologicznych nawykach. To wydarzenie nie tylko zwieńczyło I edycję ogólnopolskiego programu skierowanego do szkół i pobiło oficjalny rekord Polski, ale przede wszystkim zainspirowało najmłodszych do codziennych działań na rzecz planety.

Lekcja pod patronatem honorowym ministra edukacji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Rzecznika Praw Dziecka została podzielona na dwie części. Najpierw uczniowie nauczyli się piosenki o prawidłowej segregacji odpadów i wzięli udział w teoretycznych zajęciach, które wzbogacone zostały prezentacją multimedialną oraz bajką programu na temat ich utylizacji oraz recyklingu. Następnie czekała na nich interaktywna ścieżka edukacyjna z pięcioma zadaniami, podczas których sprawdzili swoją wiedzę w praktyce.

— Edukacja ekologiczna jest kluczem do wychowania świadomego, odpowiedzialnego pokolenia. To nasza inwestycja w przyszłość, dlatego naszym celem było stworzenie wydarzenia, w ramach którego nie tylko pobijemy rekord, ale przede wszystkim zainspirujemy dzieci do codziennych, ekologicznych działań - i to się udało. Pokazaliśmy, że nauka o środowisku może być ciekawa, angażująca i pełna zabawy. Liczymy na to, że wiedza, którą zaszczepiliśmy w uczniach, pozostanie z nimi na długo. To także wsparcie dla nauczycieli do prowadzenia inspirujących lekcji w oparciu o narzędzia, pomysły i materiały dydaktyczne dzięki którym edukacja o odpadach stanie się prostsza i bardziej kreatywna — mówi Patrycja Sopalska, dyrektor komunikacji i marketingu w PreZero Polska.

Po zakończonej lekcji na najmłodszych czekały pamiątkowe dyplomy i wspólne zdjęcia. Aby nauka nie zakończyła się na wydarzeniu, uczniowie otrzymali także materiały edukacyjne - grę planszową „Na tropie odpadów”, książeczki z naklejkami, zakładki do książek z systemem segregacji odpadów, a także plany lekcji, które będą im towarzyszyć w kontynuowaniu zdobywania wiedzy z segregacji odpadów jeszcze długo po opuszczeniu PreZero Areny Gliwice. Największa Lekcja Ekologii pokazała, że nauka o ochronie środowiska nie musi być nudna, a każdy mały krok w stronę ekologii jest wielkim krokiem dla naszej planety. Mając na uwadze ogromne zainteresowanie szkół udziałem w programie, rozpoczęcie kolejnej edycji programu „Akademia Łowców Odpadów” zaplanowano na wrzesień 2025 roku.

Więcej informacji oraz zdjęcia z wydarzenia dostępne są na stronie: www.lowcyodpadow.pl

Organizatorem „Największej Lekcji Ekologii” jest PreZero Polska.

Partnerami wydarzenia są: Rekopol OOO SA, PreZero Arena Gliwice

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: minister edukacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Rzecznik Praw Dziecka.

Więcej o PreZero

PreZero to międzynarodowa firma zajmująca się gospodarką odpadami i usługami w zakresie ochrony środowiska, która jako swój nadrzędny cel stawia zamknięcie obiegu surowców poprzez recykling i efektywne wykorzystanie zasobów. Kierując się ideą „Nowe myślenie dla czystego jutra”, firma wspiera gospodarkę o obiegu zamkniętym dzięki odpowiedniemu podejściu do odpadów i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań.

Więcej informacji o PreZero można znaleźć na www.prezero.pl

Źródło informacji: PreZero