Młodsze pokolenie coraz częściej wybiera samotność. Dlaczego liczba singli rośnie, a związków ubywa?

Eksperci przewidują, że do 2030 roku single, stanowiący obecnie około ¼ populacji Polski, będą stanowić jedną trzecią społeczeństwa. Co sprawia, że coraz trudniej znaleźć partnera i dlaczego rośnie liczba osób wybierających samotność?

Według badań naukowców z Politechniki Warszawskiej, połowa polskich singli to wdowy i wdowcy, którzy z powodu straty bliskiej osoby żyją w pojedynkę. 25% stanowią kawalerowie i panny, a ta grupa rośnie najszybciej. 18% samotnych to osoby po zakończeniu związku. Choć liczby są niepokojące, w porównaniu do USA, gdzie aż 63% mężczyzn to single, sytuacja w Polsce wypada lepiej.

Naukowcy analizują rosnącą liczbę osób żyjących w pojedynkę, wskazując na czynniki utrudniające znalezienie partnera. Badania opublikowane w "Personality and Individual Differences" przez Menelaosa Apostolou i Elli Michaelidou ukazują 17 głównych powodów przymusowego singielstwa. Jednym z kluczowych czynników jest pandemia, która spowodowała izolację młodych ludzi, utrudniając rozwój ich osobowości. W wyniku tego wykształciły się trzy cechy, które utrudniają nawiązywanie i utrzymywanie relacji.

1. Neurotyczność u mężczyzn prowadzi do niepewności i surowej oceny samego siebie jako potencjalnego partnera, co z kolei wywołuje lęk przed niedopasowaniem i obawę przed niespełnieniem oczekiwań kobiety. Taki stan utrudnia nawiązywanie relacji. U kobiet neurotyczność może natomiast prowadzić do nadmiernej wybredności przy wyborze partnera, gdzie stawiają one często nierealistyczne wymagania i wykazują wysoki poziom krytycyzmu wobec swoich potencjalnych partnerów.

2. Brak dbałości o wygląd oraz niechęć do zwiększania swojej atrakcyjności mogą przyczyniać się do mniejszej liczby związków. Również niewielka troska o rozwój umiejętności interpersonalnych stanowi poważną barierę. Osoby, które nie inicjują kontaktów, nie angażują się towarzysko ani nie potrafią funkcjonować w grupie, mają trudności z poznaniem nowych osób. Nawet jeśli uda im się to, brak umiejętności flirtu i okazywania zainteresowania może uniemożliwić nawiązanie relacji.

3. Kompromis jest kluczowym elementem każdego związku, jednak brak elastyczności i niechęć do ustępowania sprawiają, że wielu młodych dorosłych ma trudności w tworzeniu i utrzymaniu relacji. Nawet jeśli dzielimy wspólne zainteresowania, w życiu zawsze pojawią się sytuacje, w których porozumienie będzie trudne do osiągnięcia. Dodatkowo współczesny świat, w tym uzależnienie od internetu i wygoda życia w pojedynkę, zwiększa liczbę singli. Badania pokazują, że warto przyjrzeć się własnym postawom, gdy narzekamy na samotność, by zrozumieć, czy nie jesteśmy częścią problemu.

Źródło: Interia.styl.pl