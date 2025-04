Egipt ujawnia wielki skarb

Francuscy archeolodzy dokonali jednego z najbardziej przełomowych odkryć ostatnich lat. W rejonie Kom el-Nugus, około 40 km na zachód od Aleksandrii, odkryli ruiny starożytnego miasta sprzed około 3400 lat. To wyjątkowe znalezisko z czasów XVIII dynastii rzuca nowe światło na historię północno-zachodniego Egiptu i sugeruje, że region ten był zamieszkany znacznie wcześniej, niż dotąd przypuszczano.

Zespół francuskich archeologów dokonał spektakularnego odkrycia, które może na zawsze zmienić dotychczasowe rozumienie historii północno-zachodniego Egiptu. W rejonie Kom el-Nugus znaleziono ruiny starożytnego miasta, datowane na okres XVIII dynastii, który był czasem wielkiego rozkwitu Egiptu – ery panowania potężnych faraonów oraz głębokich zmian religijnych.

Choć wykopaliska w tym rejonie prowadzone są od 2013 roku, przez długi czas sądzono, że obszar Kom el-Nugus był zamieszkany dopiero w epoce hellenistycznej, po przybyciu Greków w 332 roku p.n.e. Nowe odkrycia archeologiczne wskazują jednak, że teren ten był zasiedlony już w czasach Nowego Państwa, zwłaszcza w okresie XVIII dynastii (około 1550-1292 p.n.e.), czyli za panowania Echnatona oraz jego następcy, Tutanchamona.

Odnalezienie struktur z czasów Nowego Państwa było ogromnym zaskoczeniem. Jak podkreślił Sylvain Dhennin, archeolog z Uniwersytetu w Lyonie i CNRS: „To odkrycie całkowicie zmienia obraz zachodnich granic Egiptu w tym okresie.” Wśród najcenniejszych znalezisk znajdują się fragmenty amfor, na których widnieje pieczęć Merytaton, córki Echnatona i Nefertiti, a zarazem siostry lub przyrodniej siostry Tutanchamona. To odkrycie sugeruje istnienie królewskiej winiarni na tym terenie, której produkty mogły być sygnowane imieniem księżniczki. Amfory z pieczęcią to jeden z najwcześniejszych znanych przykładów „osobistej marki” w historii, co otwiera nowe spojrzenie na rozwój ekonomii i handlu w starożytnym Egipcie. Dhennin wyjaśnia: „Obecność tej pieczęci wskazuje na produkcję wina wchodzącego w skład królewskiego majątku”, a winnice w tym rejonie były prawdopodobnie chronione przez wojsko, stanowiąc część ekspansji osadniczej w kierunku pustyni.

Badacze odkryli również fragmenty steli z kartuszami faraona Setiego II (pan. 1203-1197 p.n.e.) oraz pozostałości architektoniczne świątyni dedykowanej Ramzesowi II, jednemu z najwybitniejszych władców Egiptu. Ramzes II, znany z licznych budowli i długoletnich rządów, jest także związany z postacią faraona z biblijnej Księgi Wyjścia. Odkrycie fragmentów jego świątyni potwierdza rolę Kom el-Nugus jako ważnego ośrodka administracyjnego i religijnego w czasach Nowego Państwa.

Ponadto, badania wykazały, że miasto było doskonale zaprojektowane. Znaleziono tam m.in. dobrze zorganizowaną ulicę z systemem odprowadzania wody, co świadczy o wysokim poziomie urbanistyki i znaczeniu tego miejsca w ówczesnym Egipcie.

Odkrycie w Kom el-Nugus to tylko jedno z wielu spektakularnych osiągnięć archeologicznych w Egipcie w 2025 roku. W marcu zespół badawczy odkrył grobowiec faraona Totmesa II w zachodnich dolinach nekropolii tebańskiej, co jest pierwszym odkryciem królewskiej nekropolii od czasu znalezienia grobu Tutanchamona w 1922 roku. Wcześniej, w styczniu, francusko-szwajcarski zespół odkrył grobowiec Tetinebefou, nadwornego lekarza z czasów króla Pepiego II, co znacząco poszerzyło naszą wiedzę na temat hierarchii społecznej w starożytnym Egipcie.

