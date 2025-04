Święta, święta... i po świętach. A co z jedzeniem? Mieszkańcy Olsztyna mogą oddać je innym

Podczas przygotowań do świąt kupujemy więcej żywności, niż jesteśmy w stanie zjeść. Jednak jedzenie po świętach nie musi trafić do kosza. Nadwyżki ze świątecznych stołów możemy oddać potrzebującym. Podpowiadamy, w jaki sposób.

Miejscem, za pośrednictwem którego można oddać jedzenie są lodówki społeczne. Ich inicjatywa powstała pod koniec 2019, tuż przed Bożym Narodzeniem. Zaangażowały się w nią trzy instytucje: Bank Żywności, Stowarzyszenie Arka oraz inicjatywa młodzieżowa Zmarnowani.

Ideą jej stworzenia jest zapobieganie marnowaniu jedzenia.

To właśnie tam można przynieść jedzenie, którego rodzina nie zdołała zjeść podczas świąt Wielkanocnych.

Należy jednak pamiętać, że pozostawiona w niej żywność musi być odpowiednio przygotowana. Produkty domowe, jak sałatki, ciasta czy zupy, muszą być szczelnie zamknięte. Zaopatrzmy je także w opis zawierający datę przygotowania i składniki, z których przygotowano daną potrawę. Dzięki temu jesteśmy w stanie zadbamy o zdrowie osób, które poczęstują się pozostawioną przez nas żywnością.

Gdzie można zanieść gotowe posiłki i produkty?

Jedna z olsztyńskich lodówek społecznych działa przy ul. Niepodległości 85. Kolejna została niedawno otwarta przy ul. Klasztornej. Trzecia lodówka została umieszczona w Domu Studenckim nr 3 w Kortowie (ul. Oczapowskiego).

Można tam oddawać nie tylko żywność o przedłużonej przydatności do spożycia, ale także świeże warzywa i owoce czy produkty garmażeryjne do odgrzania. Trzeba natomiast pamiętać, że każda osoba korzystająca z zawartości lodówki robi to na własną odpowiedzialność, dlatego organizatorzy apelują, aby przygotować jedzenie tak, jak byśmy mieli sami się nim poczęstować.

Lodówka społeczna nie powinna być traktowana jako miejsce do składowania resztek, ale promowania idei "zero waste", czyli również nauki, jak nie marnować jedzenia i w jaki sposób skutecznie dzielić się nim z innymi.