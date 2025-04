Koniec sezonu zimowego na Warmii i Mazurach. Czy zima była łaskawa dla kierowców?

Blisko 17 tys. ton soli GDDKiA zużyła na zimowe utrzymanie 1348 km dróg krajowych w województwie warmińsko-mazurskim. W porównaniu do ubiegłego sezonu zużycie było mniejsze o ok. 50 procent.

Nadejście wiosny to czas podsumowania minionego sezonu zimowego, który w naszym województwie zakończył się 15 kwietnia.

— Warto przypomnieć, że jeszcze na początku miesiąca na Warmii i Mazurach mieliśmy do czynienia z intensywnymi opadami śniegu — poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W sezonie zimowym zadania związane z usuwaniem śniegu i zwalczaniem śliskości były realizowane w trybie całodobowym, przez siedem dni w tygodniu. Za utrzymanie dróg odpowiadało siedem Rejonów oraz 23 Obwody Drogowe, a do dyspozycji było 155 pługosolarek oraz 44 pługi.

Gotowość do zimowych działań rozpoczęła się 15 października. Pierwsze pojazdy wyjechały na drogi 13 listopada. Tego dnia pracowało 13 jednostek, aby przeciwdziałać pierwszym oznakom zimy.

Najtrudniejszy okres przypadł na okres od 14 do 20 lutego br., kiedy to na drogi wysypano 4474 ton soli. W tym czasie pojazdy do zimowego utrzymania wyjechały łącznie 1160 razy, co świadczy o intensywnej pracy służb drogowych, które dbały o płynność ruchu i bezpieczeństwo podróżnych w najtrudniejszych warunkach.

— Choć sezon zimowy dobiegł końca, już teraz trwają przygotowania do kolejnego, aby w przyszłym roku znów zapewnić użytkownikom dróg jak najlepsze warunki jazdy — wskazali drogowcy.