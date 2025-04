Burze i silny wiatr na Warmii i Mazurach

We wtorek, 22 kwietnia, od godzin popołudniowych mieszkańcy północno-wschodniej Polski muszą liczyć się z dynamiczną zmianą pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla sześciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Alert obowiązuje od godziny 13:00 do 20:00 i dotyczy powiatów: ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego oraz węgorzewskiego. Synoptycy przewidują, że miejscami mogą wystąpić burze o umiarkowanym natężeniu. Zjawiska atmosferyczne będą prawdopodobnie połączone z opadami deszczu do 15 mm, a także z silnymi porywami wiatru, osiągającymi prędkość do 75 km/h. W niektórych rejonach możliwy jest również niewielki grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oceniono na 70%, co oznacza stosunkowo wysokie ryzyko. Pomimo że ostrzeżenie ma najniższy, pierwszy stopień , może wiązać się z lokalnymi utrudnieniami — szczególnie w ruchu drogowym i na obszarach leśnych oraz rekreacyjnych.