Papież nie żyje. Kościół w żałobie [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas oddał hołd zmarłemu papieżowi określając go jako "wiernego przyjaciela narodu palestyńskiego". Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai złożył kondolencje "wszystkim chrześcijanom na całym świecie" i dodał, że "modli się do Wszechmocnego Boga o pokój" dla papieża Franciszka.

137 kardynałów z ponad 70 krajów świata wybierze nowego papieża na konklawe. 109 purpuratów to mianowani przez niego "kardynałowie papieża Franciszka". Wielu z nich reprezentuje najdalsze zakątki świata. Będą oni mieli istotny wpływ na wybór następcy Franciszka. Konklawe odbędzie się w ciągu miesiąca.

Podobnie jak Jan Paweł II Franciszek jako papież pozostał człowiekiem – napisał lider węgierskiej opozycji Peter Magyar. W jednozdaniowych wpisach do śmierci Ojca Świętego odnieśli się też premier i szef resortu dyplomacji tego kraju.

Setki osób zgromadziły się na placu przed bazyliką. Tłumy wiernych zmierzają też w stronę Watykanu wszystkimi prowadzącymi do niego ulicami. Coraz więcej osób zatrzymuje się na modlitwie na placu. Widać płaczące osoby. Wierni wspominają w telewizji RAI Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy papież nie tylko pojawił się na balkonie na chwilę błogosławieństwa Urbi et Orbi, ale także przejechał w papamobile po placu Św. Piotra, pozdrawiając obecnych. "Jakby chciał się z nimi pożegnać" - powiedziała jedna z kobiet. W związku ze śmiercią papieża w Rzymie uruchomiony został nadzwyczajny plan bezpieczeństwa.

Kilka minut po godz. 12 rozległ się dzwon bazyliki Świętego Piotra. W pobliżu świątyni zgromadziły się tysiące ludzi, którzy przybyli do Watykanu na wiadomość o śmierci papieża Franciszka.



Tłumy wiernych cały czas przybywają w kierunku placu Świętego Piotra i stoją w kolejce, by wejść do bazyliki.



Plac jest udekorowany tysiącami kwiatów po niedzielnej mszy wielkanocnej.