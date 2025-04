Nowy Dom Pogrzebowy Olsztyn – Dywity

Firmy rodzinne to gwarancja rzetelności. To motto działania Domu Pogrzebowego Drejka. To miejsce, w którym każda ceremonia jest wyrazem szacunku, miłości i pamięci o bliskich, którzy odeszli. Teraz można skorzystać z usług nowo powstałego Domu Przedpogrzebowego, mieszczącego się vis-à-vis Cmentarza Komunalnego w Dywitach.

Zapewniamy kompleksową organizację uroczystości pogrzebowych, z dbałością o każdy szczegół i w duchu głębokiego zrozumienia. Zajmiemy się wszystkim — by Państwo mogli skupić się na tym, co najważniejsze: godnym pożegnaniu – mówią przedstawiciele firmy. – Wiemy, z jak trudnym czasem wiąże się organizacja pogrzebu, dlatego oferujemy nie tylko pomoc i nasze doświadczenie, ale również wsparcie i empatię każdego z pracowników. Wsłuchujemy się w Państwa potrzeby

z ogromną wrażliwością.

Domy Pogrzebowe Drejka obecnie mieszczą się w wielu miastach w Polsce. Stale rozwijają się i poszerzają ofertę świadczonych usług.

W swojej działalności łączą tradycyjne wartości z nowoczesnymi rozwiązaniami.

- Wierzymy, że ostatnie pożegnanie może być uhonorowaniem ludzkiego życia. Jesteśmy z Państwem – z empatią, spokojem i szacunkiem. Dlatego też otwierając nasz Dom Pogrzebowy Drejka w Olsztynie stworzyliśmy kaplicę pogrzebową z dbałością o każdy szczegół. Jest przestronna, elegancka i klimatyzowana. Obiekt, poświęcony przez ks. Arcybiskupa Józefa Górzyńskiego, pełni rolę kaplicy,

w której mogą odbywać się msze żałobne, ale może to być również miejsce przygotowane pod ceremonie świeckie – podkreślają.

W sali zapewnione jest nagłośnienie, a wystrój każdej ceremonii jest przygotowywany z ogromną dbałością. Firma zajmuje się wszystkim, by rodziny mogły skupić się na tym, co najważniejsze – godnym pożegnaniu.

Dom Pogrzebowy Drejka to firma, za którą stoi wieloletnie doświadczenie. Dziś prowadzi ją prawnuk Józefa Wolskiego, który przed laty prowadził zakład rzemieślniczy produkujących trumny. W latach 70-tych pracę rozpoczął Andrzej Drejka (wnuk Józefa) modernizując zakład i zakupując nowoczesne – na owe czasy – maszyny stolarskie, zwiększając asortyment oferowanych trumien oraz znacząco podnosząc ich jakość. Dziś Dom Pogrzebowy Drejka to firma rodzinna, która od lat znana jest

z organizowania uroczystości pogrzebowych na wysokim poziomie. Przedstawiciele pomagają w wyborze trumny, oferują odzież żałobną oraz przygotowują ostatnie pożegnanie.

Od lutego 2025 roku zajmują się kompleksową obsługą uroczystości pogrzebowych

w Olsztynie. Wystarczy jeden telefon, by uzyskać wszelką pomoc w organizacji uroczystości. Firma organizuje całodobowo transport zmarłych z domów, szpitali i hospicjów do chłodni w Olsztynie oferując za swoje usługi konkurencyjne ceny.

– Od 2014 roku świadczymy też usługi kremacyjne we własnym i w pełni zautomatyzowanym krematorium

w Przasnyszu. Dzięki temu rodziny nie muszą ponosić dodatkowych opłat wynikających

z transportu ciała do odległych ośrodków. Dom Pogrzebowy Drejka to firma, która przejmie na siebie wszystkie kwestie organizacyjne, w tym również formalności urzędowe i cmentarne. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, gotowi do pomocy i wsparcia w organizacji uroczystości ostatniego pożegnania – informują.

Firma zajmuje się też sprowadzaniem zwłok nie tylko z krajów Europy, ale i świata. Gwarancją bezpiecznego transportu jest wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tej usługi oraz flota wysokiej klasy.

Firma Drejka rozpoczęła dynamiczny rozwój swojej działalności opartej o realizację usług pogrzebowych i przewozu zmarłych.

W 2001 roku jako pierwsi uruchomiliśmy nowoczesny Dom Pogrzebowy zlokalizowany w Makowie Maz. przy ul. Wrzosowej 2 (vis-a-vis cmentarza parafialnego w Makowie Maz.). Nasz zakład pogrzebowy wyposażony został w dużą klimatyzowaną kaplicę ceremonialną oraz nowoczesną chłodnię.

Do dyspozycji rodzin:

• kaplica pogrzebowa

• ołtarz, mównica, konfesjonał, organy, nagłośnienie • meleks – godne przeprowadzenie ciała zmarłego na cmentarz

• przestronny parking dla uczestników ceremonii

• karawan Mercedes – elegancki transport zmarłych

• kremacja bez pośredników

• własne krematorium w Przasnyszu.



Dom Pogrzebowy i Krematorium Drejka, Olsztyn, ul. Wadąska 50, tel. 48 731 108 108, e-mail: dompogrzebowy.olsztyn@gmail.com