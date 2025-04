Maleje liczba hospitalizowanych słuchaczy po zatruciu pokarmowym w Kętrzynie

O skierowaniu do szpitala decydują służby medyczne.

Objawy zatrucia pokarmowego o różnym nasileniu wystąpiły w ostatni wtorek u 153 słuchaczy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Były to m.in. biegunka, wymioty, bóle brzucha i podwyższona temperatura ciała. Pierwszego dnia hospitalizowanych zostało 13 słuchaczy, przez kolejne dwa dni ta liczba wzrosła do 47 osób. W piątek w szpitalach pozostawało 71 słuchaczy a w sobotę liczba hospitalizowanych wzrosła do 82; w niedzielę do szpitala przewieziono jeszcze jedną osobę i łącznie liczba hospitalizacji wzrosła do 83.

Jak mówiła rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz, słuchacze z objawami zatrucia pokarmowego trafili do szpitali m.in. w Giżycku, Bartoszycach, Piszu, Ostródzie, Biskupcu i Elblągu. Dodała, że wciąż nie ma wyników badań dotyczących źródła zatrucia.

Jak informowały służby sanitarne, na podstawie badań pobranych do analizy od tzw. osób objawowych stwierdzono bakterię salmonelli. Sanepid prowadzi dochodzenie epidemiologiczne, żeby ustalić źródło pochodzenia salmonelli. Wykluczono już, aby źródłem zakażenia była woda.

Według nieoficjalnych informacji słuchacze, u których wystąpiły objawy zatrucia pokarmowego, jedli posiłki w punkcie żywienia na terenie komendy oddziału straży granicznej.

Sprawę zbiorowego zatrucia pokarmowego w kętrzyńskim Centrum Szkolenia SG będzie wyjaśniać policja. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 160 k.k. (tj. narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) złożył przedstawiciel SG.

Jak poinformowała PAP w poniedziałek (14 kwietnia) rzeczniczka kętrzyńskiej policji st. asp. Ewelina Piaścik, nie było zgłoszeń z innych miejsc o objawach zatrucia pokarmowego niż z Centrum Szkolenia SG.

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie jest jednym z trzech ośrodków szkoleniowych tej formacji, obok Wyższej Szkoły SG w Koszalinie i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. Obecnie szkoli się tam ok. 300 funkcjonariuszy.

(PAP) / red.