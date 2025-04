Nad Olsztyn napływa gorąca fala. Termometry wskażą nawet do 28 stopni Celsjusza [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Warmii i Mazur mogli się już przyzwyczaić do zawirowań pogodowych w ostatnich dniach. Jednego dnia padał śnieg i był mróz, a drugiego już świeciło piękne słońce i ze spokojną głową można było spacerować bez kurtki.



Ten tydzień również rozpoczął się nieciekawie, bo on pochmurnego nieba i przelotnych opadów deszczu. Czy to już koniec pogody w "kratkę"? Niestety nie.

We wtorek (15 kwietnia) synoptycy zapowiadają dużo słońca, które niekiedy schowa się za chmurami. Termometry wskażą nawet 22 stopnie Celsjusza, w nocy z wtorku na środę (15/16 kwietnia) również będzie spokojnie, nie powinno padać, a maksymalna temperatura może wynieść 12 stopni.

W środę (16 kwietnia) nad Olsztyn wrócą deszczowe chmury i przelotne opady. Tego dnia również będzie ciepło, ale nieco ponuro.

W Wielki Czwartek (17 kwietnia) pogoda będzie rozpieszczać olsztyniaków. Nie będzie padać, a termometry pokażą nawet 28 stopni Celsjusza. Będzie to idealny moment na wiosenne spacery po Olsztynie i jego okolicach, ale pod warunkiem dobrego przygotowania. Warto pamiętać o nakryciu głowy i butelce wody.

Wielki Piątek (18 kwietnia) również zapowiada się bardzo ciepło i słonecznie. Synoptycy nie zapowiadają żadnych opadów.

Pogoda zmieni się w Wielką Sobotę (19 kwietnia). Nad nasz region napłyną czarne chmury. Może się to skończyć nawet przelotnymi burzami z piorunami. Tego dnia także będzie ciepło, ale już chłodniej niż w poprzednich dniach, Na termometrach zobaczymy około 22 stopni Celsjusza.

Poniedziałek Wielkanocny będzie najchłodniejszym dniem podczas tegorocznych świąt. Temperatura maksymalna może wynosić 18 stopni Celsjusza. Będzie pochmurnie, ale na szczęście nie deszczowo.

Podczas Wielkanocy warto przejść się po naszym pięknym i kwitnącym Olsztynie, a dla tych, którzy wyjeżdżają lub nie mają takiej możliwości, nasz fotoreporter przygotował kwiecistą galerię. Zobaczcie sami!