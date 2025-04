Korekta zeznania podatkowego - co trzeba o niej wiedzieć?

Urząd skarbowy wymaga składania deklaracji PIT każdego roku, jednak nawet to nie zmienia faktu, że podatnicy zmagają się niekiedy z problemami z wypełnieniem zeznania. Błędy w deklaracji powodują konieczność złożenia korekty PIT, która jest obowiązkowa, jeśli podatnik nie chce być oskarżony w sprawie unikania opodatkowania. Jeśli nie wiesz, ile masz czasu na korektę PIT i obawiasz się pomyłek w zeznaniu rocznym, dowiedz się więcej o możliwości poprawy PIT i sposobie na zmniejszenie ryzyka pomyłek w deklaracji składanej do urzędu skarbowego.

- Kiedy można złożyć korektę zeznania PIT?

- Na czym polega korekta deklaracji podatkowej?

- Ile czasu jest na dokonanie korekty PIT?

- Jak uniknąć korekty zeznania podatkowego?

Polscy podatnicy muszą składać deklarację podatkową PIT każdego roku. Taki obowiązek ciąży na nich bez względu na to, jakie jest źródło ich dochodów. Podatnicy nie mogą odstąpić od rozliczenia, nawet gdy nie przysługują im żadne ulgi podatkowe. Dodatkowo każdy z nich jest zobowiązany do złożenia korekty zeznania, jeśli popełni błąd w deklaracji. Dowiedz się więcej o zasadach związanych z korektą PIT.

Kiedy można złożyć korektę zeznania PIT?

W przypadku, gdy podczas składania deklaracji podatkowej popełniłeś pomyłkę, np. zapomniałeś o przysługującej Ci uldze, błędnie podałeś wysokość przychodu, dochodu lub należnego podatku, masz obowiązek dokonania korekty swojego zeznania. Obowiązek ten dotyczy zarówno deklaracji składanych samodzielnie przez Internet, jak i tych, które zostały automatycznie zaakceptowane przez urząd skarbowy. Czas na złożenie deklaracji podatkowej w ramach korekty jest określony przez ustawę i wynosi obecnie 5 lat od zakończenia roku podatkowego, za który złożono deklarację.

Zdarza się, że podatnik zostanie wezwany w celu złożenia wyjaśnień w urzędzie skarbowym z powodu nieprawidłowo wypełnionej deklaracji. Dotyczy to zwykle przedsiębiorców, którzy samodzielnie odprowadzają swoje składki. Jeśli przedsiębiorca wykaże, że zapłacił wszystkie należne zaliczki, a urząd skarbowy ich nie otrzymał, konieczne będzie złożenie dodatkowych dokumentów do deklaracji PIT w celu potwierdzenia deklarowanych wpłat. W przypadku braku tych wpłat i pojawienia się niedopłaty, podatnik ma obowiązek jej uregulowania.

Na czym polega korekta deklaracji podatkowej?

Aby dokonać korekty, należy ponownie wypełnić ten sam formularz podatkowy, który był użyty do pierwotnego zeznania, zaznaczając w odpowiednim miejscu, że jest to korekta. W nowym formularzu wprowadza się poprawione dane, uwzględniając wszystkie zmiany. Skorygowanie deklaracji następuje, gdy do urzędu wpłynie poprawnie wypełniony druk. Więcej o najczęstszych błędach w PIT i sposobie ich poprawiania przeczytasz na portalu podatkowym https://www.podatnik.info/

Sposób przeprowadzenia korekty zależy od tego, jakie błędy popełnił podatnik. Jeśli w złożonej deklaracji podatkowej w formie papierowej zabrakło podpisu, wystarczy dostarczyć do urzędu ten sam druk z własnoręcznym podpisem. Z kolei w przypadku niewykazania części dochodów (np. z dodatkowego PIT-11 z umowy o dzieło), konieczne jest doliczenie brakujących dochodów i ponowne wyliczenie kwoty należnego podatku. Nowe wyliczenia mogą wpłynąć na wysokość ewentualnego zwrotu podatku lub niedopłaty na rzecz urzędu skarbowego. W tej sytuacji podatnik, który dokonał korekty deklaracji PIT, ma dodatkowy obowiązek zwrócenia części nadpłaty podatku, jeśli była zbyt wysoka i wpłynęła na jego konto, lub uregulowania niedopłaty.

Ile czasu jest na dokonanie korekty PIT?

W przypadku korekty zeznania podatkowego podatnik ma aż 5 lat na jej złożenie, jednak i szybciej to zrobi, tym lepiej. Zbyt długie zwlekanie z korektą utrudnia zebranie dokumentów niezbędnych do wyliczenia poprawnej wysokości podatku należnego, czy też udowodnienie dodatkowego prawa do ulg podatkowych. Po upływie kilku tygodni od złożenia zeznania dość łatwo zbiera się wszystkie potrzebne dowody wpłat, PIT-11 i inne dokumenty, natomiast po paru latach odtworzenie wszelkich wymaganych dokumentów może zająć znacznie więcej czasu.

Korekta zeznania rocznego PIT może być złożona więcej niż jeden raz, jeśli podatnik odkryje w niej kolejne błędy. W takim przypadku również obowiązuje go to samo ograniczenie terminu składania poprawek.