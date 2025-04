Pierwszy w Polsce, jeden z dwóch [ZDJĘCIA]

Pierwsza w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej technologia innowacyjnej radiochirurgii jest właśnie wdrażana do praktyki klinicznej w Olsztynie — konkretnie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. — To bardzo ważny dzień dla wszystkich pacjentów, zarówno z naszego regionu, ale też dla innych zakątków Polski i tej części Europy — mówi Bogdan Włodarczyk, dyrektor USK.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie (USK) uruchomiono pierwszy w Polsce Ośrodek Radiochirurgii oparty na platformie do radiochirurgii żyroskopowej „ZAP-X”. To nowoczesny system radiochirurgiczny umożliwiający precyzyjne leczenie guzów mózgu oraz zmian w obrębie głowy i szyi, bez konieczności zabiegu chirurgicznego. — W nasze ślady poszedł ośrodek w Gdańsku, co oznacza, że w tej chwili na całą Polskę są dwa takie ośrodki — nie bez dumy tłumaczy dyrektor Włodarczyk.

Jak do tego doszło?

Jesienią 2022 r. rozpoczęto budowę ośrodka i instalację najnowszej technologii nieinwazyjnego (bez otwierania czaszki) robotycznego systemu do leczenia schorzeń mózgu, twarzoczaszki i szyi - ZAP-X. Producent przekazał Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu urządzenie do eksploatacji w kwietniu 2023 r. Jesienią 2023 roku po szkoleniach personelu i niezbędnych testach klinicznych oraz uzyskaniu zgody PAA i GIS wykonano pierwszy w Polsce zabieg radiochirurgii przy pomocy ZAP-X.

Sam Ośrodek Radiochirurgii został sfinansowany ze środków otrzymanych na ten cel w formie obligacji z Ministerstwa Nauki (18 mln) i środków własnych UWM (1,5 mln). W okresie od października 2023 do lutego 2024 roku wykonywane zabiegi odbywały się na koszt USK i UWM — w związku z tym możliwości leczenia chorych były znacznie ograniczone. Dlatego od jesieni 2023 USK stara się o finansowanie radiochirurgii ZAP-X w Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ze Szwecji

Prekursorem radiochirurgii był szwedzki neurochirurg dr Lars Leksell. To on doprowadził do skonstruowania GammaKnife, który po wielu modyfikacjach od 1968 roku — do dziś jest najpowszechniej używanym urządzeniem do radiochirurgii zmian położonych wewnątrzczaszkowo. Wewnątrzczaszkowa i pozaczaszkowa radiochirurgia lub radioterapia stereotaktyczna jest dzisiaj możliwa do przeprowadzenia na przeznaczonych specjalnie do tego celu urządzeniach takich jak GammKnife lub CyberKnife lub odpowiednio wyposażonych nowoczesnych akceleratorach liniowych.