Drogowcy zamknęli wylot z Olsztyna. Na długo

— Od 12 kwietnia 2025 roku planowane jest całkowite zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od ul. Słonecznej w Olsztynie do skrzyżowania ze światłami przy restauracji KFC — informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Słoneczna łączy się z al. Warszawską na wysokości stacji paliw Orlenu.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Po zakończeniu pierwszego, w kwietniu 2026 roku, udrożniony zostanie zjazd w kierunku Bartąga, a od października 2026 roku na całej długości przebudowywanego wylotu zostanie przywrócony ruch na jednej jezdni, po jednym kierunku jazdy. Tak ma być do grudnia 2026 roku.

Ustalono, że skrzyżowanie ze zjazdem do Bartąga będzie dostępne dla służb oraz komunikacji publicznej (zarówno miejskiej linii nr 129, jak i gminnej komunikacji). Objazdy wyznaczono przez drogi wyższego rzędu (niegminne), a główny zaplanowano przez obwodnicę Olsztyna (na wysokości Tomaszkowa) w kierunku Kudyp. Ten wariant zakłada wjazd i wyjazd z Olsztyna ul. Sielską.

— Kierowców prosimy o cierpliwość i zrozumienie, a wszystko się ułoży. Jestem przekonany, że wielu z nich znajdzie swoje trasy niezależnie od wskazanych objazdów. Na pewno pewne problemy będą mieli ci przejeżdżający tranzytem — mówi Władysław Łukaszuk, wicedyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Korekta trasy do Olsztynka



Zamknięcie wylotu spowoduje też zmiany w funkcjonowaniu publicznej komunikacji, a dokładnie połączenia Olsztyn — Olsztynek linią nr 129.

— W związku z rozpoczęciem 12 kwietnia 2025 roku prac drogowych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 527 od granic Olsztyna do Tomaszkowa (w obu kierunkach) linia 129 skierowana zostanie na zmienioną trasę. Zgodnie z decyzją gminy Stawiguda i gminy Olsztynek autobusy linii kursować będą po DW527 (odcinek dostępny tylko dla transportu zbiorowego), ul. Nad Łyną do Bartąga i dalej ul. Gietrzwałdzką do przystanku Tomaszkowo. Przystanki Bartąg-Kolonia i Tomaszkowo-Miody zostaną zawieszone. Dodatkowo obsługiwane będą przystanki Bartąg-Kościół oraz Bartąg-Stacja. Skorygowane zostaną również godziny odjazdów autobusów linii 129 — informuje Michał Koronowski, rzecznik Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.

Jak w praktyce będzie wyglądała organizacja ruchu na tej nowej trasie?

— Ze względu na parametry drogi, po której będą jeździł autobusy, na tej trasie nie będą kursowały autobusy przegubowe, jak to miało miejsce do tej pory — wyjaśnia rzecznik.

Zwiększenie liczby kursów publicznego transportu zapowiadają władze gminy Stawiguda. — Ze swojej strony znacznie zwiększymy częstotliwość na naszej linii S6, na której autobusy kursują na trasie z dworca głównego w Olsztynie do Gryźlin — mówi wójt gminy Stawiguda Michał Kontraktowicz.

Droga 527, będąca przedłużeniem al. Warszawskiej, będzie miała od granic miasta do węzła Olsztyn-Południe po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Pod koniec listopada 2024 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa na rozbudowę drogi 527 na odcinku od ul. Dybowskiego do węzła Olsztyn-Południe.

Dziś jest tu wąskie gardło, bo na wysokości stacji paliw przy al. Warszawskiej kończą się dwa pasy i droga przechodzi w jednojezdniową, co powoduje korki, ale też stwarza duże ryzyko wypadku. Dlatego Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zdecydował o przeznaczeniu nieco ponad 95 mln zł z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 właśnie na rozbudowę wylotu z Olsztyna w kierunku Warszawy. Cała inwestycja ma kosztować 124,2 mln zł.

Szansa na nowy wylot



Ze swojej strony za przebudowę innego wylotu z Olsztyna zabierają się władze miasta. Ogłosiły właśnie przetarg w tej sprawie. Czego dotyczy? „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania »Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Leonharda do ul. Rejewskiego«” — czytamy w ogłoszeniu.

Najdłuższy odcinek al. Piłsudskiego został odnowiony przy okazji zakończonej właśnie budowy drugiej linii tramwajowej, która połączyła Pieczewo m.in. ze Śródmieściem. Tym samym główna arteria miasta została wyremontowana od ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego. Dalej jej nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Jest połatana i miejscami wyboista. Oprócz projektu budowlanego wraz z niezbędnymi ekspertyzami, uzgodnieniami i zezwoleniami miasto chce od jego autorów uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych. Dochodzi do tego jeszcze sporządzenie kosztorysów inwestorskich.

Grzegorz Szydłowski