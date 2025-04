Indykpol AZS Olsztyn zatrzymał kolejnego zawodnika

Mateusz Janikowski urodził się 5 maja 1999 roku. Jest wychowankiem KS Metro Warszawa, gdzie w wieku 12 lat rozpoczął swoją przygodę z siatkówką. W swojej karierze reprezentował takie kluby jak: AZS Politechnika Warszawska (2014-2016 Młoda Liga), Metro Warszawa (2016-2018), Projekt Warszawa (debiut w PlusLidze – 2018-2019 i 2021-2023, wicemistrzostwo Polski) oraz Trefl Gdańsk (2019-2021). Na swoim koncie ma już rozegrane 124 meczów w PlusLidze, w których to zdobył 211 punktów.

Mierzący 200 cm wzrostu zawodnik miał także krótki epizod w SMS Spała oraz wystąpił w reprezentacji Polski juniorów, z którą w 2019 zajął 11 miejsce w Mistrzostwach Świata.

W minionym sezonie, o miejscem w wyjściowym składzie musiał walczyć z Moritzem Karlitzekiem, Nicolasem Szerszeniem, Manuelem Armoą czy Kamilem Szymenderą. Mimo, iż zawodnik zmagał się z problemami zdrowotnymi, to kiedy mogliśmy zobaczyć go na boisku, to pokazał się z bardzo dobrej strony (m.in. wygrane spotkanie w Hali Urania z GKS Katowice).

Oficjalna strona klubowa przekazała informację, że Mateusz Janikowski pozostanie w Zielonej Armii na kolejny sezon PlusLigi.

— Olsztyn to doskonałe miejsce do rozwoju. Czuję się tutaj świetnie – zarówno w mieście, jak i w klubie. Wierzę, że w przyszłym sezonie czeka mnie wiele rywalizacji i okazji do gry. Patrzę na nadchodzące rozgrywki z dużym optymizmem – przyznaje sam zawodnik.

I dodaje: – Mój cel? Ciągły rozwój na treningach, doskonalenie umiejętności, a przede wszystkim jak najwięcej czasu na boisku. Najważniejsze jest dla mnie wspieranie drużyny w każdym meczu.

Umowa zawodnika z olsztyńskim klubem została przedłużona o rok.

Dwa dni temu kontrakt z Indykpolem AZS Olsztyn przedłużył libero Jakub Ciunajtis. Wcześniej zrobili to: przyjmujący Moritz Karlitzek, libero Kuba Hawryluk oraz środkowy Dawid Siwczyk.