Rowery MTB ruszą w trasę po Iławie

Trasy w Iławie to prawdziwe wyzwanie dla wszystkich miłośników MTB – od zawodowców po amatorów. Uczestnicy zmierzą się z interwałowym terenem, wymagającymi podjazdami, krętymi zjazdami oraz technicznymi odcinkami singletracków. Na trzech pierwszych dystansach przejazd drewnianą kładką przez jezioro Radomno!

Do wyboru cztery dystanse:

- PRO i GRAVEL RACE: 78,5 km (1370 m przewyższenia)

- EXPERT: 58,5 km (950 m przewyższenia)

- HOBBY i E-BIKE RACE: 38,5 km (530 m przewyższenia)

- FUN: 15 km (150 m przewyższenia)

Podczas Łaciate Mazury MTB nie zabraknie atrakcji dla dzieci i młodzieży! Łaciate Junior Race – Liga Szkółek Kolarskich to idealna okazja, by zaszczepić sportową pasję u młodych osób. Wyścigi podzielone są na kategorie wiekowe:

- ŁACIATE JUNIOR RACE 1 Skrzaty (Chłopcy i Dziewczynki w wieku 6 lat) - 1,5 km

- ŁACIATE JUNIOR RACE 2 Bystrzaki (Chłopcy i Dziewczynki od 7 do 8 lat) - 2 km

- ŁACIATE JUNIOR RACE 3 Wentylki (Chłopcy i Dziewczynki od 9 do 10 lat) - 3,5 km

- ŁACIATE JUNIOR RACE 4 Żak / Żaczka (Chłopcy i Dziewczynki od 11 do 12 lat) - 10 km

- ŁACIATE JUNIOR RACE 5 Młodzik / Młodziczka (Chłopcy i Dziewczynki od 13 do 14 lat) - 15 km