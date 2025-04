Znamy Osobowości Roku 2024 [ZDJĘCIA]

W gościnnych progach Hotelu Omega w Olsztynie w czwartek (10 kwietnia) odbyła się Gala Plebiscytu Osobowość Roku 2024 Gazety Olsztyńskiej.

To akcja, która co roku wyłania osobowości, które w sposób szczególny zasłużyły na uznanie za swoje zaangażowanie i działalność w swojej regionalnej społeczności. Jej celem jest uhonorowanie ludzi nietuzinkowych, pomysłowych, aktywnych i ciekawych, tych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel i pociągają za sobą innych. Jak co roku — Czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” docenili osoby, które swoją działalność prowadzą nie dla poklasku, lecz z autentycznej potrzeby działania, z pasji, z chęci pomagania innym i przyczynienia się do rozwoju naszego regionu.

Głosowanie wyłoniło zdobywców zaszczytnych tytułów osobowości z naszych powiatów i województwa warmińsko-mazurskiego w pięciu plebiscytowych kategoriach: kultura, nauka, biznes i przedsiębiorczość, działalność społeczna i charytatywna oraz polityka, samorządność i społeczność lokalna.

Warto jednak przypomnieć, że na województwie akcja się nie zakończyła. Ma ona swój ogólnopolski finał i zdobywcy Tytułów Osobowości Polski w pięciu kategoriach plebiscytowych jak również laureaci wojewódzcy, już niedługo, bo 24 maja odbiorą statuetki na gali na zamku Królewskim w Warszawie.

W kategorii KULTURA można było nominować artystów z każdej dyscypliny sztuki: aktorów, malarzy, muzyków, pisarzy, twórców, w tym sztuki multimedialnej, filmu i fotografii oraz z dziedzin takich jak architektura i sztuka użytkowa. To kategoria dla ludzi kultury, którzy są na progu swojej kariery, jak również dla zasłużonych już artystów. Można było docenić np. uczestników talent show, którzy reprezentowali nasz region w popularnym programie albo uczniów szkół artystycznych, którzy osiągają sukcesy w edukacji. To również kategoria dla animatorów kultury, nauczycieli, pracowników prężnie działających instytucji oraz osób, które umożliwiają i promują kontakt ze sztuką w Internecie.

III miejsce w skali województwa zajęła pani Anna Balińska, nominowana za zaangażowanie w promowanie literatury, wspieranie lokalnych społeczności oraz działalność charytatywną. Dodatkowo jest autorką charytatywnego opowiadania "Bezgraniczna potrzeba miłości" dla Fundacji z Korabiewic.

II miejsce zajął pan Michał Dzimira nominowany za stworzenie utworu „Polska - Warmia i Mazury”, który skutecznie promuje piękno i bogactwo tego regionu, podkreślając jego wyjątkowe walory kulturowe i przyrodnicze.

Tytuł Osobowości Roku 2024 w kategorii Kultura w województwie warmińsko-mazurskim otrzymała pani Karolina Wiaczewska, nominowana za całokształt działalności artystycznej, jako śpiewaczka operowa, pisarka, malarka a przede wszystkim człowiek o wielkim sercu; za promowanie miasta poprzez swoją działalność.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA doceniliśmy wolontariuszy, inicjatorów akcji charytatywnych, ale też osoby pomagające chorym czy ubogim. W każdym mieście i powiecie działa wielu społeczników, ludzi o wielkim sercu, wrażliwych, pełnych empatii, zaangażowanych i działających na rzecz drugiego człowieka, dlatego warto ich doceniać.

W tej kategorii w skali województwa III miejsce zajął pan Bogusław Wisowaty, przedsiębiorca, radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Nominowany za działalność charytatywną i wspieranie osób potrzebujących.



II miejsce to pani Mariola Wiśniewska, prezes UKS TYTAN GIŻYCKO, nominowana za pomaganie zupełnie obcym ludziom, w tym także osobom niepełnosprawnym - poprzez zabawę z nimi, organizację przedstawień i turnusów; za ogromne serce.

Tytuł Osobowości Roku 2024 w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna w województwie w województwie warmińsko-mazurskim otrzymał pan Andrzej Andrzejewski, prezes Fundacji im. Działyńskich, inicjator wydarzeń historycznych, działacz społeczny. Nominowany za działalność charytatywną, społeczną oraz kulturalną, bycie człowiekiem orkiestrą i "rock&rollowym aniołem stróżem".

Ostatnie lata były niełatwe dla biznesu, jednak wielu przedsiębiorców dobrze radzi sobie ze zmieniającą się sytuacją, co widać w kolejnej kategorii. Na nominację do tytułu Osobowość Roku w kategorii BIZNES I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ zasłużyli ci, którym udało się utrzymać dynamiczną działalność firmy i zatrudnienie, a jednocześnie dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Nominacja do nagrody w plebiscycie to była również okazja, aby docenić tych, którzy są na początku ścieżki biznesowego sukcesu. Wiele osób, dzięki kreatywności, pracowitości i odwadze, osiągnęło sukcesy. Wielu świetnie wykorzystuje szansę, jaką jest prowadzenie biznesu w Internecie.

W skali województwa III miejsce zajęła pani Angelika Szubierajska-Prajzner, członek zarządu Mazurski Raj Hotel, Marina & SPA. nominowana za innowacyjny pomysł na rozwój Hotelu Mazurski Raj, który w niezwykły sposób łączy nowoczesne technologie związane z atrakcjami przeplatającymi się z tradycją i historią Mazur.

II miejsce zajęła pani Danuta Kunicka, dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego, nominowana za rozbudowywanie, od 20 lat, szpitala będącego jednym z najlepszych w województwie.

Tytuł Osobowości Roku 2024 w kategorii Biznes i Przedsiębiorczość w województwie warmińsko-mazurskim otrzymał pan Zbigniew Kuśmierz prezes Aeroklubu Elbląskiego, za popularyzację oraz naukę latania i zrzeszanie miłośników lotnictwa z Elbląga i okolic.

Kolejna kategoria — POLITYKA, SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA — wyłoniła nie tylko samorządowców, ale także inne osoby, które przez swoje działania przyczyniają się do rozwoju i lepszego życia lokalnej społeczności.

W tej kategorii w skali województwa III miejsce zajęła pani Dorota Wasik, wójt Gminy Markusy, nominowana za działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych.

II miejsce zajął pan Marian Miksza, wiceprzewodniczący rady miejskiej, nominowany za wyjątkowe zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności oraz promowanie wartości samorządowych.

Tytuł Osobowości Roku 2024 w kategorii Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna w województwie warmińsko-mazurskim otrzymała pani Zdzisława Tołwińska, radna miasta Olsztyn, nominowana za pełnienie funkcji Radnej Olsztyna; za swoją nieustającą pracę na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

W kategorii NAUKA można było nominować znanych i cenionych naukowców, którzy od lat rozsławiają nasz region w świecie wiedzy i nauki, doceniając ich nie tylko tegoroczne prace i sukcesy, lecz także całokształt wieloletniej działalności, ale także młodych ludzi, którzy są jeszcze na początku swojej kariery, ale już teraz mogą pochwalić się innowacyjnością, pionierskimi wynalazkami i badaniami, które pozwalają nam lepiej poznać nasz świat.

III miejsce w finale wojewódzkim zajęła pani dr hab. Anna Bieniek, pracownica Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Nominowana za pionierskie badania, które jako pierwsze dowodzą, że dereń jadalny, nazywany „diabelską rośliną”, można z powodzeniem uprawiać w północnowschodniej Polsce. Za zaangażowanie, które otwiera nowe możliwości dla rolnictwa w tym regionie.

II miejsce zajął pan prof. dr hab. Sławomir Dariusz Szajda, naukowiec, nauczyciel akademicki, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nominowany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w tym badania dotyczące markerów nowotworowych oraz wpływu alkoholu etylowego na biosyntezę i degradację glikokoniugatów. Za prace naukowe, które wnoszą istotny wkład w rozwój wiedzy medycznej, łącząc innowacyjne podejście z praktycznym zastosowaniem w ochronie zdrowia.

Tytuł Osobowości Roku 2024 w kategorii Nauka w województwie warmińsko-mazurskim zajął pan dr hab. inż. Piotr Zapotoczny, pracownik Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , nominowany za pracę nad nowatorskim produktem luminescencyjnym; za innowacyjne technologie dostosowujące farby luminescencyjne do użytku zewnętrznego, otwierając nowe możliwości ich praktycznego zastosowania.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Niebawem pojawi się na niej wideo z uroczystej gali!