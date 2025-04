Chivas wystąpi nad Jeziorem Kortowskim!

Grono artystów Kortowiady 2025 powiększa się z każdym tygodniem - obecnie liczy już aż 14 artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne. Za kilka tygodni na Plaży Kortowskiej wystąpi m.in. Lady Pank, T.Love, Otsochodzi, Oki, Lanberry, Enej, Szpaku czy Tribbs. Organizatorzy odkryli właśnie kolejną z kart line-upu olsztyńskiego festiwalu studenckiego, co ucieszyło w szczególności miłośników hip-hopowych brzmień.

Kolejny raper w line-upie Kortowiady 2025

Chivas zasilił dziś skład koncertowy nadchodzącej Kortowiady. To raper, producent, autor tekstów, a także wokalista, który działa muzycznie już od 8 lat. Ma na koncie 3 albumy, a jego utwory mają po kilka milionów odtworzeń na platformach streamingowych. Ma również oddane grono fanów - organizatorzy zdradzili, że otrzymali wiele pytań dotyczących występu Chivasa na Kortowiadzie. Zagrał dotychczas na wielu scenach w całej Polsce, a już za kilka tygodni będzie można go usłyszeć i zobaczyć w Olsztynie!

KortoFest powered by SPOT - muzyczna zapowiedź Kortowiady

Na 26 kwietnia zaplanowano finał konkursu KortoFest powered by SPOT. W atrium Galerii Warmińskiej o 14:00 rozpoczną się zmagania zespołów, które będą walczyć o występ na Plaży Kortowskiej, czyli nagrodę główną konkursu. Występy oceni jury, które wyłoni dwóch laureatów, a jednego zwycięzcę wskaże publiczność - w kortowiadowej aplikacji mobilnej będzie można oddać głos na ulubiony zespół. Więcej informacji na temat finału można znaleźć na stronie internetowej Kortowiady, pod adresem: https://kortowiada.pl/kortofest/

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji

Przypominamy, że tegoroczna Kortowiada potrwa od 28 do 31 maja. Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji i wydarzeń o różnym charakterze. Jak dotąd potwierdzono, że podczas jej tegorocznej edycji odbędzie się Speed Dating, Festiwal Gier Planszowych, Silent Party, Bój Wydziałów oraz Turniej Flanek Sportowych. Oficjalnym rozpoczęciem zabawy ma być oczywiście tradycyjna już Parada Wydziałów. Lista wydarzeń jest regularnie uzupełniana, szczegóły i regulaminy poszczególnych atrakcji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Kortowiady, w zakładce “Wydarzenia”.

Koncerty zaplanowano na kortowiadowy czwartek, piątek oraz sobotę, czyli 29, 30 oraz 31 maja. Karnety, które uprawniają do wstępu na Plażę Kortowską podczas imprezy można nadal kupić - są dostępne na platformie Going. oraz Empik Bilety, pod adresem https://kortowiada.pl/bilety/

