Jadowite węże w lasach regionu. Leśnicy apelują o ostrożność

Leśnicy z Nadleśnictwa Lidzbark ostrzegają – żmije zygzakowate wybudziły się już z zimowego snu i są aktywne, zwłaszcza na nasłonecznionych polanach i ścieżkach. To jedyny jadowity wąż w Polsce, który choć zwykle unika człowieka, może zaatakować, gdy poczuje się zagrożony. Wybierając się do lasu, warto wiedzieć, jak go rozpoznać i co robić w razie ukąszenia.

Żmija zygzakowata, jedyny jadowity wąż w Polsce, występuje na całym obszarze kraju. Można ją spotkać zarówno na nizinach, jak i w górach, w różnych typach siedlisk:

Lasach: Preferuje zwłaszcza ich obrzeża, polany i skraje. Lubi miejsca o chłodnym mikroklimacie, dlatego często chowa się pod kamieniami, korzeniami drzew lub w gęstych zaroślach.

Łąkach: Szczególnie podmokłych, gdzie może żerować na drobne ssaki i gryzonie.

Torfowiskach: Stanowiących dla niej dogodne środowisko ze względu na wilgoć i dostępność pokarmu.

Górach: Można ją spotkać nawet w wysokich Tatrach, choć częściej występuje w niższych partiach.

Chociaż żmija zygzakowata jest powszechna w Polsce, jej populacja maleje z powodu niszczenia siedlisk i bezpośredniego uśmiercania przez ludzi.

Jadowite węże w lasach regionu

Nadleśnictwo Lidzbark poinformowało, że żmije na terenie Leśnictwa Borówno zakończyły zimową hibernację.

— Żmija zygzakowata to gatunek objęty ochroną. Jej zła sława wiąże się oczywiście z przypadkami ukąszeń. Aby ich uniknąć, w lesie podczas spaceru w miejscach dobrze nasłonecznionych zwracajmy uwagę, gdzie stąpamy, gdyż to właśnie tam lub na drodze wygrzewają się żmije. Nie prowokujmy ataku poprzez celowe drażnienie zwierzęcia. I oczywiście niech obowiązkowym elementem naszego ubioru do lasu staną się solidne buty za kostkę — alarmuje nadleśnictwo.

Po czym więc rozpoznać żmiję zygzakowatą?

Żmiję zygzakowatą można rozpoznać po kilku charakterystycznych cechach:

Zygzak na grzbiecie: Najbardziej charakterystyczną cechą żmii zygzakowatej jest ciemny, zygzakowaty wzór ciągnący się przez całą długość grzbietu. Zazwyczaj jest on czarny lub brązowy, ale może mieć również odcienie szarego lub miedzianego.

Kształt głowy: Głowa żmii zygzakowatej jest płaska i trójkątna, wyraźnie oddzielona od reszty ciała. Po bokach głowy widoczne są szpary słuchowe, a na czubku głowy wzór przypominający literę V, Y lub X.

Źrenica oka: Źrenica żmii zygzakowatej jest pionowa, co jest jej cechą charakterystyczną i odróżnia ją od innych gatunków węży w Polsce, które mają źrenice okrągłe.

Łuski: Łuski żmii zygzakowatej są gładkie i błyszczące. Na brzuchu ułożone są w poprzeczne rzędy, a po bokach ciała w skośne rzędy.

Wielkość: Żmija zygzakowata osiąga długość do 80 cm, a zazwyczaj jest to 50-60 cm. Samce są zwykle mniejsze od samic.

Ubarwienie: Ubarwienie żmii zygzakowatej może być różnorodne, od szarego i brązowego, przez miedziane i rude, aż do czarnego. Ciemny zygzak na grzbiecie jest zawsze obecny, ale może mieć różne odcienie i grubość.

Jak groźna jest żmija zygzakowata?

Żmija zygzakowata jest jedynym jadowitym wężem w Polsce, ale nie stanowi ona dużego zagrożenia dla człowieka. Chociaż jej jad jest toksyczny, ugryzienia są rzadko śmiertelne.

Objawy ukąszenia przez żmiję zygzakowatą:

Ból i obrzęk w miejscu ukąszenia

Zaczerwienienie skóry

Zasinienie

Mdłości

Wymioty

Ból głowy

Gorączka

W niektórych przypadkach może dojść do spadku ciśnienia krwi, przyspieszenia akcji serca i duszności.

W większości przypadków objawy ukąszenia przez żmiję zygzakowatą ustępują w ciągu kilku dni.

Szczególnie narażone na ciężkie konsekwencje ukąszenia są:

Dzieci

Osoby starsze

Osoby o osłabionej kondycji

Osoby uczulone na jad

Co robić w przypadku ukąszenia przez żmiję zygzakowatą?

W przypadku ukąszenia przez żmiję zygzakowatą należy działać szybko i zdecydowanie, aby zminimalizować ryzyko powikłań. Oto kroki, które należy podjąć:

Zachowaj spokój: Panika może przyspieszyć rozprzestrzenianie się jadu w organizmie.

Usuń wszelkie ozdoby z miejsca ukąszenia, ponieważ obrzęk może utrudnić ich zdjęcie.

Ułóż poszkodowaną kończynę wyżej niż poziom serca.

Zastosuj zimny okład na miejsce ukąszenia. Możesz użyć kompresu chłodzącego, lodu owiniętego w ściereczkę lub nawet butelki z zimną wodą.

Jak najszybciej udaj się do lekarza, nawet jeśli objawy nie są nasilone. Transport osoby ukąszonej powinien odbywać się w pozycji leżącej.

Długość ciała żmii dochodzi do ok. 80 cm. Zwierze to można spotkać na obrzeżach lasów i na podmokłych łąkach. Poluje głównie na gryzonie, ale zjada też żaby, jaszczurki i pisklęta ptaków. Jest aktywna tylko w dzień. Przed człowiekiem ucieka, atakuje tylko w ostateczności. Chcąc go wystraszyć, głośno syczy. Samce toczą walki godowe przypominające zapasy, podczas których węże splatają się ze sobą, wysoko unosząc głowy i usiłując przygnieść przeciwnika do ziemi.

Jest gatunkiem jajożyworodnym, co oznacza, że młode uwalniają się z osłonek jajowych bezpośrednio przed złożeniem lub w trakcie składania jaj. Młode żmije są zupełnie samodzielne. Po ukąszeniu żmii pozostają dwie charakterystyczne ranki. Ukąszenie jest niebezpieczne dla dzieci i osób starszych, dla dorosłego bardzo rzadko może być śmiertelne.

