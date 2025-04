Nowe chodniki i bezpieczne dojście do przystanku – Osiedle Mazurskie zyska nowoczesne połączenie z Nagórkami [ZDJĘCIA]

Dla wielu mieszkańców Osiedla Mazurskiego to więcej niż tylko droga – to codzienna trasa do pracy, szkoły, zakupów czy spaceru z rodziną. Teraz, po latach tymczasowych rozwiązań, popularne „dzikie” przejście łączące Elbląską z Krasickiego wkrótce zyska nowy, bezpieczny i funkcjonalny kształt.