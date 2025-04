Józef Skrzek laureatem Grand Prix Komeda

Józef Skrzek laureatem Nagrody Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości. Nagroda zostanie przyznana podczas 14. Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim.

Ostrowskiemu wydarzeniu patronuje Krzysztof Komeda, wybitny jazzman i autor muzyki filmowej. Festiwal filmowy ma więc także mocno akcentowaną muzyczną odsłonę. To nie tylko patron wydarzenia, ale i konkurs Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym. W ten muzyczny nurt na filmowym festiwalu wpisuje się także nagroda, przyznawana od siedmiu lat – Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości.

– Nagroda za całokształt pracy artystycznej ma dla naszego festiwalu znaczenie szczególne. Staramy się dostrzegać artystów, którzy włożyli realny wkład w muzyczny dorobek polskiego kina. Czasami są to nazwiska oczywiste, jak Henryk Kuźniak, Zygmunt Konieczny, Jan Kanty Pawluśkiewicz czy nieodżałowany Andrzej Korzyński, w tym roku jednak postanowiliśmy wyróżnić twórcę nieoczekiwanego w tym sensie, że bardziej niż z pracy kompozytorskiej dla kina znany jest z pracy autonomicznej: zarówno płyt solowych jak i nagranych z legendarnym zespołem SBB – mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny Grand Prix Komeda.

W tym roku laureatem Nagrody Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości jest Józef Skrzek.

– Józef Skrzek ma ogromny i ze wszech miar godny uznania dorobek filmowy. To przede wszystkim trwająca kilka dekad ścisła współpraca z Lechem Majewskim. Wspólne kompozytorskie partytury, autorstwa Skrzeka i Majewskiego, prowadzą do spełniań tak spektakularnych jak filmowa opera „Pokój saren” czy wybitny, również pod względem muzycznym eksperyment – „Młyn i krzyż”. Drugim ważnym twórcą dla Józefa Skrzeka był Piotr Szulkin. Wizjonerska siła kina Szulkina to także wartość muzyki Józefa Skrzeka – mówi Łukasz Maciejewski. – Filmografia Skrzeka to w sumie kilkadziesiąt soundtracków, kompozycje pisane do dokumentów, filmów telewizyjnych czy Teatrów TV, do filmów czeskich czy japońskich. Z naszej perspektywy, z perspektywy Festiwalu im. Krzysztofa Komedy, unikatowa jest także współpraca Skrzeka z... Krzysztofem Komedą. W uwerturze, nakręconej przez Jerzego Skolimowskiego osiemnaście latach po realizacji „Rąk do góry” z 1967 roku z muzyką Krzysztofa Komedy, pojawiła się oryginalna kompozycja Józefa Skrzeka. Tym samym tegoroczny laureat „Grand Prix Komeda” za całokształt twórczości stał się niegdyś pełnoprawnym współkompozytorem z Krzysztofem Komedą – dodaje dyrektor artystyczny Grand Prix Komeda.

Nagroda Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości przyznawana jest na ostrowskim festiwalu od 2018 roku. Dotychczas jej laureatami byli: Zygmunt Konieczny, Jan A.P. Kaczmarek, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Andrzej Korzyński, Henryk Kuźniak, Jerzy Satanowski i Włodek Pawlik.

– Miałem okazję poznać Józefa Skrzeka osobiście podczas jego licznych wizyt w Ostrowie Wielkopolskim, związanych z różnorodną działalnością artystyczną. To twórca wszechstronny, znany przede wszystkim z legendarnej formacji SBB, współpracy z wybitnymi artystami oraz ze swojej kariery solowej. W Ostrowie na Grand Prix Komeda będziemy mówić o jego muzyce, komponowanej dla filmu. Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z tym wybitnym twórcą – mówi Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Organizatorami 14. Grand Prix Komeda Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy są Ostrowskie Centrum Kultury i Miasto Ostrów Wielkopolski. Festiwal odbędzie się w dniach od 2 do 7 czerwca 2025 roku.

Źródło: Grand Prix Komeda