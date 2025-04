Premier Meloni pojedzie do Waszyngtonu na rozmowy o cłach

Premier Włoch Giorgia Meloni pojedzie do Waszyngtonu na rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sprawie ceł - powiedział w wywiadzie telewizyjnym minister do spraw europejskich Tommaso Foti. Zapytany o to, w jakiej pojedzie ona roli odparł: "Uda się tam jako liderka z Europy, która nie ma przywódcy".

Odnosząc się do podawanej przez media daty 16 kwietnia jako dnia podróży włoskiej premier do USA minister Foti stwierdził: "Nie wiem, czy to będzie 16-go, ale Giorgia Meloni pojedzie".

"Uda się tam świadoma tego, że polityka ceł dotyczy Unii Europejskiej, ale także po to, by poszukiwać sposobu jasnego dialogu z Trumpem" - wyjaśnił. Zaznaczył, że punktem wyjścia rozmów Meloni z Trumpem będzie to, że nowe, ogłoszone przez niego cła "są błędem".

W rozmowie w stacji telewizyjnej Rete 4 Tommaso Foti zapytany o to, czy środki z krajowego planu odbudowy po pandemii mogą zostać wykorzystane w celu obrony włoskich firm odparł: "Fundusze te można zaprogramować, ale trzeba to zrobić z Komisją Europejską".

Komentując sytuację na światowych giełdach minister Foti ocenił: "Panika przynosi wyłącznie straty. Należy stawić czoła sytuacji w takiej optyce, że może ona być przejściowa".

"Uważamy, że Unia powinna znaleźć sposób, by pertraktować z Trumpem. W niektórych sektorach może on mieć coś do powiedzenia; na przykład w kwestii europejskich ceł, które uderzają w samochody z USA. Musimy uniknąć wojny handlowej" - powiedział włoski minister.

Jego zdaniem nie należy wprowadzać ceł odwetowych.

"Nie chcemy wszczynać wojny handlowej" - powtórzył Foti. Zaznaczył, że Giorgia Meloni walczyła o to, by nie obejmować cłami whisky z USA, bo to odbiłoby się w ramach retorsji na włoskich winach.

PAP/red.