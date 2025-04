Prezydent wręczył nominacje sędziowskie

W poniedziałek 7 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowo powołani sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

Wręczenie nominacji ponad 50 nowym sędziom skomentował sędzia Sądu Najwyższego prof. Kamil Zaradkiewicz.

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali:

Mirosław Piotr GDESZ Naczelny Sąd Administracyjny

Katarzyna Joanna CEGLARSKA–PIŁAT Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Jolanta STASIŃSKA – Sąd Apelacyjny w Warszawie

Mariusz CZAPLIŃSKI – Sąd Okręgowy w Warszawie

Andrzej DRZEWIECKI – Sąd Okręgowy w Katowicach

Piotr Tomasz KORCZYŃSKI – Sąd Okręgowy w Radomiu

Małgorzata Ewa KRYŃSKA–MOZOLEWSKA – Sąd Okręgowy Warszawa–Praga w Warszawie

Joanna PRZYGODA – Sąd Okręgowy w Poznaniu

Tomasz SZELIGOWSKI – Sąd Okręgowy w Suwałkach

Wojciech WOJNAR – Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Kamil ADAMCZYK – Sąd Rejonowy w Radomiu

Bartłomiej BESZTAK – Sąd Rejonowy w Zamościu

Piotr BRZEZIECKI – Sąd Rejonowy w Turku

Magda CHODOREK–KRZAK – Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Krzyków we Wrocławiu

Marek Aleksander CYBULSKI – Sąd Rejonowy w Świeciu

Kamil Ignacy CZUBEK – Sąd Rejonowy Katowice–Zachód w Katowicach

Aneta Maria DOMINIAK – Sąd Rejonowy w Cieszynie

Aleksandra DRUTEL – Sąd Rejonowy w Pile

Radosław GRABALSKI – Sąd Rejonowy w Zamościu

Sylwia GUSTAB – Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Małgorzata HAUCHSZULZ – Sąd Rejonowy w Działdowie

Paweł Piotr JAKIMIEC – Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej

Monika Łucja KARCZEWSKA – Sąd Rejonowy w Braniewie

Tomasz Jacek KASPRZYK – Sąd Rejonowy w Kłodzku

Agata Małgorzata KIEŚ – Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach

Tomasz Marcin KILANOWSKI – Sąd Rejonowy w Radomsku

Marta Agnieszka KOPICKA – Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim

Tomasz Jan KOTLARSKI – Sąd Rejonowy w Garwolinie

Konrad KOTUŁA – Sąd Rejonowy w Przemyślu

Natalia Wiktoria KRÓL–ROZKRES – Sąd Rejonowy w Chełmie

Katarzyna Joanna LIPPA–MICHALIK – Sąd Rejonowy w Zakopanem

Agnieszka Maria LUBIŃSKA–OBRZUD – Sąd Rejonowy w Gorlicach

Kamil Daniel MAJDA – Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim

Agnieszka Krystyna MATURA–REK – Sąd Rejonowy w Końskich

Mateusz Kamil MATWIEJCZUK – Sąd Rejonowy w Świdnicy

Agnieszka MICHALAK–NIEDZIUŁKA – Sąd Rejonowy w Siedlcach

Justyna Ewa MORZYK – Sąd Rejonowy dla Warszawy–Mokotowa w Warszawie

Marlena OLSZEWSKA – Sąd Rejonowy w Siedlcach

Karol OLSZEWSKI – Sąd Rejonowy w Białymstoku

Adam PALIWODA – Sąd Rejonowy w Olecku

Ewa PŁOTNICKA–PARFIENIUK – Sąd Rejonowy w Augustowie

Adrianna POPADIUK – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Elżbieta Teresa PUCHALSKA – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Maria Anna SAJDA–FULARSKA – Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi

Karolina SOBOL – Sąd Rejonowy w Ostródzie

Dorota Beata SZOPA–BUCZEK – Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

Łukasz TECŁAW – Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Karolina TURCZUK – Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku

Marcin WILCZYŃSKI – Sąd Rejonowy w Brzezinach

Tomasz Piotr WŁODEK – Sąd Rejonowy w Puławach

Arkadiusz WRÓBLEWSKI – Sąd Rejonowy w Żarach

Żaneta ZACHARSKA–MENDYKA – Sąd Rejonowy w Radomiu

Justyna Agata ZIELONKA – Sąd Rejonowy we Włoszczowie

Żródło: prezydent.pl/X