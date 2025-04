80 lat Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) to najstarsze polskie wydawnictwo edukacyjne i jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm działających na rynku podręczników oraz narzędzi edukacyjnych dla szkół w Polsce. Podstawę oferty stanowią tradycyjne i cyfrowe produkty dla wszystkich poziomów edukacji - od wychowania przedszkolnego, przez szkoły podstawowe, licea, technika do szkół branżowych. Firma rozwija innowacyjną platformę edukacyjną - EDURANGĘ. Dbając o najwyższy poziom przygotowywanych materiałów, WSiP nie pomija roli rozwoju zawodowego nauczycieli. Dlatego prowadzi niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli ORKE, który wspiera profesjonalnymi szkoleniami nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Historia zaczęła się 9 kwietnia 1945 roku, gdy ówczesne Ministerstwo Oświaty zarządzeniem powołało Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych (PZWS).

I od razu przystąpiono do pracy, wydając pierwszy podręcznik - „Elementarz dla szkół wiejskich” Mariana Falskiego. Ten pierwszy powojenny elementarz ilustrował polski grafik, ilustrator, projektant znaczków pocztowych Jan Samuel Miklaszewski. W pierwszym roku działalności PZWS wyprodukowano łącznie ponad 1 mln 400 tys. podręczników.

Pierwsze lata powojenne to niezwykły rozwój przedsiębiorstwa, które zaczęło wydawać podręczniki nie tylko dla szkół podstawowych i średnich, ale także wydawnictwa dla szkolnictwa zawodowego i dla szkół specjalnych. W 1951 roku z PZWS wyodrębniono Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego (PWSZ) i pod tym szyldem wydano pierwszy podręcznik dla uczniów szkół zawodowych - „Technologię chemiczną” autorstwa Stanisława Leszczyńskiego. Wtedy także wydzielono z PZWS Instytut Wydawnictw Naukowych (IWN), który przejął dział podręczników akademickich.

W 1974 roku doszło do powtórnego połączenia Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych oraz Państwowych Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego w jedno wydawnictwo pod nazwą funkcjonującą do dzisiaj. Logiem WSiP, autorstwa uznanego grafika Karola Śliwki, była od 1975 roku głowa orła wkomponowana w otwartą książkę.

Dużym i nowatorskim osiągnięciem firmy było wydanie w 1988 roku pierwszego zestawu edukacyjnych programów komputerowych na komputery ATARI i ZX Spectrum.

Z chwilą odzyskania wolności trzeba było pilnie rozpocząć aktualizację i poprawianie około 360 funkcjonujących w obiegu szkolnym podręczników, a zmiany doprowadziły do wydania ponad 1100 nowych edukacyjnych publikacji. Jednocześnie podjęto dodatkowe aktywności, które prowadziły do rozwoju branży edukacyjnej w Polsce. WSiP zorganizował konferencję wydawców edukacyjnych z całej Europy, stał się jednym z pierwszych członków powołanej w 1990 roku Polskiej Izby Książki i zainicjował powstanie Sekcji Wydawnictw Edukacyjnych PIK.

Już wtedy zauważono, że postęp technologiczny będzie postępował bardzo szybko. Dlatego to właśnie WSiP stworzył na polski rynek pierwszy multimedialny atlas komputerowy „Ptaki Polski” na CD i pierwszy, w pełni multimedialny program edukacyjny dla dzieci „Klik uczy czytać”.

Zmieniono oczywiście także logo wydawnictwa i to kilkukrotnie. Wiosną 1992 Orłu wpisanemu w książkę dołożono koronę, w 1995 roku dodano napis WSiP.

W 1998 roku nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu firmy - przestała być ona przedsiębiorstwem państwowym, stając się jednoosobową spółką skarbu państwa.

WSiP mocno postawił na rozwój cyfrowych narzędzi - od uruchomienia w 2003 roku pierwszych zasobów online dla nauczycieli (WSiPnet.pl) i sklepu internetowego, przez rozwój platformy edukacyjnej dla uczniów, wydanie pierwszych podręczników elektronicznych już w 2013 roku, uruchomienie repetytoriów na platformach zdasz.to i klasówki.pl (2014), wdrożenie narzędzi do zdalnej nauki podczas niedawnej pandemii, po niedawne uruchomienie najnowocześniejszej platformy edukacyjnej EDURANGA, która skonsolidowała zasoby internetowe WSiP.

W 2014 roku uruchomiono największy dzisiaj niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli pod nazwą Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE), w którego ofercie znajduje się ponad 200 tematów szkoleń.

W międzyczasie wydawnictwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną.

Największe zmiany, które prowadzą WSiP do pozycji najnowocześniejszego i najbardziej innowacyjnego wydawnictwa edukacyjnego w Polsce zapoczątkowało wdrożenie innowacyjnej platformy edukacyjnej EDURANGA. Dużą popularność i potencjał nowego rozwiązania najlepiej widać w liczbach: 42 952 zadania w bazie generatora sprawdzianów i kartkówek, 1 634 619 plików pobranych przez nauczycieli w nowym roku szkolnym, 88 401 testów wygenerowanych dla uczniów z 10 przedmiotów i 19 442 materiały dla nauczycieli dla wszystkich etapów edukacyjnych.

Na początku 2024 roku holenderski koncern Infinitas Learning, jeden z największych europejskich dostawców rozwiązań wspierających edukację, podpisał umowę zakupu wszystkich akcji Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

„WSiP skorzysta na tym, że stanie się częścią grupy Infinitas Learning i będzie mógł korzystać z międzynarodowych doświadczeń w zakresie blended learning, czyli nauki hybrydowej, z użyciem materiałów papierowych oraz różnorodnych materiałów cyfrowych” - mówi prezes Garlicki.

Potwierdzeniem wprowadzanych zmian jest stworzenie nowego logo i identyfikacji wizualnej. Odświeżenie wizerunku zamyka kolejny etap realizowanej strategii, która jest skoncentrowana na kluczowych wartościach zebranych w motto „Edukacja dla przyszłości”.

Wypracowana z agencją TOFU Studio koncepcja nowego logo i nowej identyfikacji wizualnej odwołuje się do dwóch filarów oferty WSiP - tradycyjnych podręczników oraz cyfrowej obudowy i symbolizuje ich wzajemne przenikanie się.

— W ostatnich latach zrobiliśmy naprawdę wiele, by spełnić oczekiwania dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów. Jak pokazują wyniki badań, znajomość marki WSiP zadeklarowało 99,7 proc. nauczycieli i ponad 90 proc. uczniów. Nowa oferta dla szkół podstawowych dostosowana do potrzeb klientów, podręczniki do nowych przedmiotów, a także uruchomienie innowacyjnej platformy edukacyjnej - EDURANGI, to tylko niektóre przykłady naszych z powodzeniem zrealizowanych działa — podkreśla Jerzy Garlicki.

Bez zaangażowania pracowników WSiP nie byłoby sukcesów. Ani w przeszłości, ani teraz.

— Staramy się dbać o naszych pracowników, ich rozwój i warunki pracy. Zostało to docenione w 2023 roku, znaleźliśmy się w elitarnym gronie Najlepszych Pracodawców w Polsce rankingu magazynu FORBES — zaznacza Garlicki.

opr. GMC

Źródło informacji: WSiP