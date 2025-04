Ościenne gminy kontra Olsztyn w sprawie kosztów edukacji

Żądanie ratusza zwrotu kosztów utrzymania uczniów spoza stolicy Warmii i Mazur w miejskich szkołach to jedna z odsłon konfliktu związanego z poszerzeniem granic Olsztyna kosztem gminy Purda.

– W skali powiatu żądania sięgają około 21 mln zł – przypomina Wojciech Szalkiewicz, rzecznik olsztyńskiego starostwa. – Przepisy prawa nie przewidują możliwości zawierania przez jednostki samorządu terytorialnego porozumień lub innego rodzaju umów dotyczących rozliczania kosztów kształcenia uczniów zamieszkałych na terenach powiatów, a kształcących się w miejskich szkołach.

Takie pisma otrzymały władze sąsiadujących z Olsztynem gmin. W przypadku gmin Purda i Stawiguda olsztyński magistrat wyliczył tym samorządom po około 1,5 mln zł. Ościenne gminy odpowiedziały właśnie ratuszowi w przygotowanym wspólnym stanowisku. Zwracają uwagę na to, że na podstawie obowiązujących przepisów nauka dzieci w szkołach w innej gminie to swobodny wybór placówki przez rodziców i nie niesie to za sobą żadnych zobowiązań finansowych ze strony gminy zamieszkania. A pieniądze przekazywane przez rząd na uczące się dzieci trafiają do kasy samorządu, w którym pobierają naukę, a nie tam, skąd pochodzą, czyli zdaniem władz tych gmin uszczupla wręcz ich budżety. Ze swojej strony autorzy stanowiska deklarują chęć dialogu i współpracy.

– Nie ma mowy o podwójnym finansowaniu nauki dzieci – podkreśla Teresa Chrostowska, wójt gminy Purda. – Władze Olsztyna otrzymują dotację na ten cel z budżetu państwa, dlaczego więc jeszcze my mielibyśmy dokładać dodatkowe środki? To miasto powinno się cieszyć, że nasze dzieci tak gremialnie uczęszczają do miejskich szkół, bo to obniża koszty funkcjonowania tych placówek.

O to, jakie w związku z tym dalsze działania podejmie prezydent Robert Szewczyk, zapytaliśmy ratusz. Czekamy na odpowiedź.

Przypomnijmy, że 27 kwietnia odbędzie się referendum w gminie Purda dotyczące planów poszerzenia granic kosztem tej gminy. W planach władz Olsztyna jest zagospodarowanie tych terenów m.in. z myślą o budowie miasteczka prawnego, gdzie miałyby się znaleźć siedziby chociażby sądów, prokuratury, aresztu śledczego i komendy policji. Jednak zdecydowaną większość gruntów miasto chce przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową.

Władze gminy Purda podkreślają, że są to jedyne tereny inwestycyjne, z których ona mogłaby mieć korzyść. Gotowy jest już plan zagospodarowania, zgodnie z którym mają znaleźć się tam m.in. nieuciążliwe usługi. Sprawy w swoje ręce wzięli mieszkańcy gminy Purda. Chcą spotkania z prezydentem Olsztyna Robertem Szewczykiem. Wystosowali do niego pismo.

„W imieniu grupy społecznej, która zainicjowała referendum lokalne w gminie Purda, zapraszam Pana na spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy” – czytamy w dokumencie skierowanym do prezydenta Szewczyka. „Celem jest wyjaśnienie sytuacji związanej z deklaracją władz Olsztyna co do zmiany granic miasta poprzez przyłączenie części gminy Purda”.

– Prezydent Olsztyna ma w planie spotkać się z mieszkańcami. Wkrótce powinniśmy ustalić szczegóły, m.in. termin takiego spotkania – informuje Patryk Pulikowski, rzecznik olsztyńskiego ratusza.

Grzegorz Szydłowski