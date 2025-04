Która kabina sprawdzi się u Ciebie? Poznaj różne kabiny prysznicowe

Wybór kabiny prysznicowej to nie tylko kwestia estetyki, ale przede wszystkim funkcjonalności. W zależności od metrażu łazienki, stylu aranżacji i indywidualnych potrzeb, można dobrać różne modele, które zapewnią komfort codziennej kąpieli i wpasują się w dostępną przestrzeń. Poniżej znajdziesz przegląd najpopularniejszych rodzajów kabin oraz praktyczne wskazówki, które pomogą Ci dokonać najlepszego wyboru.

Na co zwrócić uwagę wybierając kabinę prysznicową?

Zanim zaczniesz porównywać konkretne kabiny, warto odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań. Dzięki temu łatwiej będzie zawęzić wybór i znaleźć model, który naprawdę pasuje do Twojej łazienki:

- Ile masz miejsca w łazience?

- Czy wolisz kabinę z brodzikiem, czy bez?

- Jakie drzwi będą najwygodniejsze?

- Jaki styl pasuje do Twojej aranżacji?

- Czy zależy Ci na łatwym czyszczeniu?

Kabiny prysznicowe półokrągłe

Jeśli Twoja łazienka nie należy do największych, a planujesz montaż kabiny w rogu, kabina półokrągła może być strzałem w dziesiątkę. Jej zaokrąglony front sprawia, że zajmuje mniej miejsca niż modele kwadratowe, a jednocześnie zapewnia wygodę podczas kąpieli.

Wiele kabin półokrągłych dostępnych jest w zestawie z wysokim brodzikiem, który skutecznie chroni łazienkę przed zachlapaniem — to szczególnie praktyczne rozwiązanie w domach z dziećmi.

Kabiny prysznicowe prostokątne i kwadratowe

Prostokątne i kwadratowe kabiny prysznicowe to najbardziej uniwersalne modele, które znajdziesz w różnych rozmiarach. Dzięki temu można je łatwo dopasować do niemal każdej łazienki — zarówno dużej, jak i tej z ograniczoną przestrzenią.



Kabiny prostokątne sprawdzą się, jeśli masz więcej miejsca i zależy Ci na większym komforcie — dłuższy bok pozwala na swobodniejsze ruchy pod prysznicem.

Kabiny kwadratowe to dobry wybór do mniejszych łazienek — są kompaktowe, a jednocześnie funkcjonalne.

Kabiny typu walk-in

Kabiny prysznicowe typu walk-in to obecnie jeden z najchętniej wybieranych trendów w aranżacji łazienek. Ich największe atuty? Minimalistyczny design, brak drzwi i wyjątkowa wygoda użytkowania.

Tego typu kabiny składają się z jednej lub dwóch przeszklonych ścianek, montowanych bezpośrednio na posadzce — bez brodzika i bez progu. Dzięki temu:

- łatwo do nich wejść, co docenią szczególnie osoby starsze i z ograniczoną mobilnością,

- łazienka zyskuje przestronny, nowoczesny wygląd,

- utrzymanie czystości jest znacznie prostsze.

Na stronie sklepu lazienkaplus.pl/pl/ranking/ranking-kabin-prysznicowych-walk-in/ znajdziesz wiele eleganckich modeli, z których z łatwością wybierzesz ten pasujący do Twojego stylu wnętrza.

Kabiny z brodzikiem czy bez?

Zastanawiasz się, czy postawić na kabinę z brodzikiem, czy bez? Oto krótkie porównanie.

Kabina z brodzikiem

To klasyczne i praktyczne rozwiązanie — szczególnie tam, gdzie podłoga nie ma odpowiedniego spadku. Sprawdza się w domach z dziećmi i wszędzie tam, gdzie liczy się szczelność i łatwy montaż. Gotowe zestawy są dobrze uszczelnione i od razu gotowe do użytku.

Kabina bez brodzika

To rozwiązanie bardziej nowoczesne i efektowne wizualnie. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania posadzki — najczęściej z odpływem liniowym. Dzięki temu łazienka wygląda lekko i przestronnie, a całość łatwo utrzymać w czystości.

Jakie drzwi wybrać?

Rodzaj drzwi w kabinie prysznicowej ma ogromne znaczenie dla wygody użytkowania i oszczędności miejsca. Wybór zależy przede wszystkim od układu łazienki i dostępnej przestrzeni.

Oto najpopularniejsze opcje:

Drzwi przesuwne — idealne do małych łazienek i ciasnych wnęk. Nie potrzebują dodatkowego miejsca na otwieranie, dlatego są praktyczne i kompaktowe.

Drzwi uchylne — otwierają się na zewnątrz, dlatego wymagają wolnej przestrzeni przed kabiną. W zamian oferują komfortowe wejście do środka.

Drzwi wahadłowe — otwierają się w obie strony, mają lekką konstrukcję na zawiasach i pasują do nowoczesnych wnętrz.

Drzwi składane — świetne rozwiązanie do bardzo małych łazienek. Składają się jak harmonijka, łącząc funkcjonalność z oszczędnością miejsca.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Oprócz kształtu i rodzaju drzwi, jest jeszcze kilka rzeczy, które warto sprawdzić przed zakupem. Drobne detale często mają duży wpływ na komfort i trwałość kabiny.

Grubość szkła — im grubsze, tym lepiej. Standardem jest hartowane szkło o grubości 6-8 mm, które zapewnia bezpieczeństwo i trwałość.

Powłoka hydrofobowa — chroni przed osadzaniem się kamienia i znacznie ułatwia czyszczenie.

Materiał profili — najczęściej spotykane są profile aluminiowe. Są odporne na wilgoć i prezentują się nowocześnie.

Rozmiar i kształt — dopasuj kabinę do układu łazienki. Możesz wybierać spośród kabin przyściennych, narożnych, prostokątnych, kwadratowych czy półokrągłych.