Jak dbać o zdrowie zębów? Praktyczne porady

Regularna higiena i dbanie o zęby oraz dziąsła to kwestia nie tylko estetyki, ale profilaktyki schorzeń, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Te nierzadko wykraczają daleko poza ból zęba czy nieświeży oddech. Jama ustna to brama do naszego organizmu. To przez nią przyjmujemy pokarm, oddychamy i komunikujemy się ze światem. Zdrowe zęby i dziąsła umożliwiają prawidłowe żucie, co wspiera proces trawienia. Wpływają również wyraźną mowę i pewność siebie w kontaktach społecznych. Co więcej, jama ustna jest miejscem, w którym żyje wiele bakterii – zarówno tych korzystnych, jak i potencjalnie szkodliwych. Regularna higiena, taka jak szczotkowanie zębów, nitkowanie i wizyty u dentysty (możecie zarezerwować je tutaj ), pomaga utrzymać równowagę mikrobiologiczną i zapobiega rozwojowi chorób.

Badania naukowe pokazują, że stan jamy ustnej ma bezpośredni wpływ na zdrowie całego organizmu. Zapalenie dziąseł czy nieleczona próchnica mogą być powiązane z chorobami serca, cukrzycą, a nawet komplikacjami w ciąży. Najbardziej oczywistym skutkiem braku higieny jamy ustnej jest jednak próchnica. Do jej rozwoju dochodzi, gdy bakterie w płytce nazębnej przekształcają cukry z jedzenia w kwasy niszczące szkliwo. Nieleczona próchnica prowadzi do ubytków, bólu, a w skrajnych przypadkach do utraty zębów. Brak zębów z kolei utrudnia jedzenie, wpływa na wygląd i może obniżać samoocenę.

Zaniedbanie usuwania płytki nazębnej i kamienia może prowadzić do zapalenia dziąseł – schorzenia objawiającego się krwawieniem, obrzękiem i bólem. Jeśli problem się pogłębia, rozwija się paradontoza – poważna choroba, która niszczy tkanki podtrzymujące zęby. W efekcie zęby mogą się chwiać i wypadać, a leczenie staje się kosztowne i skomplikowane. Kolejny problem to nieświeży oddech. Wynika on z nagromadzenia bakterii w jamie ustnej, resztek jedzenia czy chorób dziąseł. Choć może wydawać się błahy, przewlekła halitoza wpływa na relacje międzyludzkie i komfort życia.

Podstawą higieny jamy ustnej jest mycie zębów co najmniej dwa razy dziennie – rano i przed snem – za każdym razem przez minimum dwie minuty. Używajcie pasty z fluorem, który wzmacnia szkliwo i chroni przed próchnicą. Szczoteczka powinna mieć miękkie lub średnie włosie. W przeciwnym razie może powodować uszkodzenia dziąseł. Nawet najlepsza szczoteczka nie dociera jednak do wszystkich zakamarków – warto więc używać nici dentystycznej, wykałaczek międzyzębowych lub irygatora. Usuwanie resztek jedzenia i płytki nazębnej z tych miejsc zapobiega próchnicy i chorobom dziąseł. Płyny do płukania ust z antybakteryjnymi składnikami pomagają zaś zwalczać bakterie i odświeżają oddech. Można je stosować jako dodatek do szczotkowania, ale nie zamiast niego.

Poza higieną ogromne znaczenie dla zdrowia jamy ustnej ma również zdrowa dieta. By uniknąć problemów z zębami i dziąsłami, ograniczcie spożycie cukrów, będących pożywką dla bakterii powodujących próchnicę. Unikajcie również kwaśnych napojów, takich jak cola czy soki cytrusowe. Osłabiając szkliwo, sprzyjają rozwojowi próchnicy i mogą pogarszać estetykę uśmiechu. Zamiast tego jedz produkty bogate w wapń (np. nabiał) i chrupiące warzywa (np. marchew), które w naturalny sposób oczyszczają zęby.

O zdrowie jamy ustnej możecie też zatroszczyć się, regularnie odbywając wizyty u dentysty. Kontrola stomatologiczna co 6 miesięcy pozwala wykryć problemy na wczesnym etapie – wtedy, gdy ich usunięcie jest tańsze i stosunkowo łatwe. Profesjonalne czyszczenie usuwa kamień nazębny, którego nie da się pozbyć domowymi sposobami.

Ważną bronią w walce z chorobami dziąseł i zębów jest ponadto unikanie szkodliwych nawyków. Wśród nich najgroźniejsze jest palenie tytoniu i nadmierne picie kawy czy herbaty. Używki te powodują przebarwienia i osłabiają zęby. Zgrzytanie zębami (bruksizm) może z kolei prowadzić do ich ścierania – w takim przypadku warto skonsultować się z dentystą w sprawie wyrobienia specjalnego ochraniacza na noc.