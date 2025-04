Ponad 6,8 mld to wartość eksportu polskich produktów w 2024 roku dzięki Lidl Polska

Ponad 6,8 mld zł wyniosła w 2024 roku[1] wartość eksportu polskich produktów na zagraniczne rynki, dzięki sieci sprzedaży Lidl Polska. Ponadto w ciągu ostatnich 7 lat sieć wyeksportowała za granicę krajowe produkty o wartości ponad 32 mld zł, co przyczyniło się do znacznego rozwoju rodzimych przedsiębiorstw. Współpraca z polskimi dostawcami oraz promowanie ich produktów za granicą to jeden z celów Lidl Polska.

Lidl Polska działa na polskim rynku już od ponad 20 lat. Sieć na co dzień współpracuje z ponad 850[2] dostawcami z Polski, co przekłada się na pozytywny wpływ na rodzimą gospodarkę. W ofercie sieci klienci mają dostęp do ponad 400 produktów z oznaczeniem „Produkt polski”[3].

Lidl Polska wspiera także eksport polskich wyrobów w ramach marek własnych Lidl. Tylko w 2024 roku ponad 340 polskich dostawców wyeksportowało swoje produkty w ramach marek własnych Lidl na 28 zagranicznych rynków, na których obecny jest Lidl. Wartość tego eksportu wyniosła ponad 6,8 mld zł. Natomiast w ciągu ostatnich 7 lat (2018-2024) eksport polskich produktów za pośrednictwem międzynarodowej sieci Lidl osiągnął wartość ponad 32 mld zł.

— Polskie produkty - w szczególności nabiał, mięso oraz owoce i warzywa - charakteryzują się wysoką jakością, dlatego chętnie promujemy je za granicą. Wspieramy naszych rodzimych dostawców, umożliwiając im sprzedaż asortymentu za pośrednictwem sieci Lidl na rynkach zagranicznych. Cieszy nas, że kolejny rok był pod względem eksportu rekordowy - w 2024 roku wartość wyeksportowanych produktów marek dostępnych tylko w Lidl wyniosła ponad 6,8 mld zł! Polscy producenci dzięki współpracy z Lidl Polska mogą nie tylko rozwijać swoją produkcję, ale także zwiększać zatrudnienie, co ma pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki — podsumowuje Wojciech Grohn, członek zarządu Lidl Polska.

Top 5 rynków eksportowych dla Lidl Polska i polskich dostawców w ujęciu wartościowym i ilościowym stanowiły w 2024 roku: Rumunia, Słowacja, Czechy, Litwa i Węgry. Największym uznaniem za granicą pod względem wartościowym oraz ilościowym cieszyły się polskie mięso i wędliny, nabiał, mrożonki, ciastka i słone przekąski oraz pieczywo.

Produkty nabiałowe to niezwykle istotna kategoria spożywcza zarówno dla polskich, jak i zagranicznych konsumentów. Wśród dostawców, którzy dzięki współpracy z Lidl Polska wysyłają swoje produkty za granicę, jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole.

— Dostawy na rynki zagraniczne Lidla rozpoczęliśmy w 2009 roku. Obecnie eksportujemy nasze produkty do Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii i Serbii. W każdym z tych krajów obecny jest nasz serek wiejski, a w większości również masło. Dodatkowo, do wybranych krajów dostarczamy kefir malinowy, maślankę naturalną, śmietanę 20%, jogurt bez laktozy, serek typu włoskiego i mleko świeże bez laktozy. W latach 2015-2019 akcyjnie dostarczaliśmy maślankę naturalną do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ciągle się rozwijamy i pracujemy wspólnie nad kolejnymi produktami, które w rezultacie rozszerzą ofertę eksportową. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Lidlem. Dzięki niej nasze produkty są dostępne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a wartość naszego eksportu ciągle rośnie. Przez te lata udowodniliśmy, że jesteśmy stabilnym i rzetelnym dostawcą. Sądzimy, że współpraca jest satysfakcjonująca dla obydwu stron — mówi Karolina Mikołajczyk, zastępca prezesa zarządu, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole.

Za granicą dużą popularnością cieszą się także polskie owoce i warzywa. Lidl Polska wspiera ich dostawców, promując produkty oraz ułatwiając ich eksport.

— Grupa Rajpol współpracuje z Lidl Polska od 12 lat. Dostarczamy świeże owoce prosto z sadów grójeckich. Dostarczamy soczyste jabłka, słodkie gruszki i śliwki, pełne witamin owoce sezonowe: borówki, truskawki, jeżyny, maliny, porzeczki, czereśnie, wiśnie. Od kilku lat klienci Lidla mogą również zdegustować nieoczywiste owoce z naszych plantacji, takie jak mini kiwi oraz wspaniałego polskiego arbuza. Dzięki współpracy z Lidl Polska, możemy eksportować nasze owoce do sklepów sieci Lidl w innych krajach m.in. na Litwę, Łotwę, Czechy i Słowację. Współpraca ta jest dla nas bardzo ważna i dzięki niej również nasi sąsiedzi mogą zajadać się pysznymi polskimi owocami — komentuje Hubert Woźniak, prezes zarządu, Rajpol Sp. z o.o.

[1] Dane dotyczą roku obrotowego 2024, który obejmuje okres od 1.03.2024 do 28.02.2025 r.

[2] Ogólna liczba polskich dostawców, z którymi Lidl Polska nawiązał współpracę w roku obrotowym 2024.

[3] Liczba produktów z logo „Produkt polski”, które były dostępne w sprzedaży Lidl Polska w roku obrotowym 2024.

Źródło informacji: Lidl Polska