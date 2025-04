– Jest najnowocześniejszy w mieście – nie ma wątpliwości Marcin Kawałko, dyrektor salonu Kia Plichta Olsztyn. Nowe miejsce na motoryzacyjnej mapie stolicy Warmii i Mazur mieści się w Tomaszkowie, tuż przy południowej obwodnicy Olsztyna. Salon o powierzchni niemal 3000 metrów kwadratowych przyciąga swoją oryginalnością, która oferuje wiele miejsca na ekspozycję nowoczesnych modeli marki Kia. Całości dopełnia komfortowa strefa klienta z wygodnymi kanapami i barem kawowym. Większy metraż daje większe możliwości.

- Salon został wyposażony w dziewięć stanowisk serwisowych oraz dwie, równie nowoczesne ścieżki diagnostyczne, które stanowią unikalne rozwiązanie na rynku – mówi dyrektor salonu Kia Plichta Olsztyn. - Dzięki nim przeglądy oraz naprawy realizowane są sprawniej, a diagnostyka pojazdów stoi na najwyższym poziomie.

Grupa Plichta przejęła markę Kia w Olsztynie na początku 2023 roku. Jej dynamiczny rozwój i dążenie do najwyższych standardów sprawiły, że już po roku zdecydowano się na inwestycję w nowoczesny obiekt w nowej lokalizacji przy ulicy Pszczelej w Tomaszkowie. Salon wyróżnia się nie tylko przestrzenią, ale i designem. Znajdziemy tu nowoczesne detale i zarazem naturalne materiały, takie jak przyjemne dla oczu drewno. To dzięki niemu, będąc w salonie czuć przyjazną atmosferę.

- Nowy salon Kia Plichta Olsztyn, to bez wątpienia inwestycja w przyszłość – podsumowuje dyrektor Marcin Kawałko. – Dowód na rozwój i nieustanne dążenie do podnoszenia standardów obsługi. To także potwierdzenie, że Grupa Plichta wyznacza nowe kierunki w branży motoryzacyjnej, dbając o jakość i wygodę swoich Klientów.

Grupa Plichta pod względem wielkości znajduje się wśród największych dealerów w Polsce. W 32 salonach na terenie północnej Polski Klienci znajdą szeroki wybór samochodów nowych, jak i używanych, dopasowanych do ich potrzeb. Nowoczesne salony zlokalizowane są w kluczowych miastach województwa pomorskiego (Gdańsk, Gdynia, Wejherowo), kujawsko-pomorskiego (Bydgoszcz, Toruń) oraz warmińsko-mazurskiego (Olsztyn). Każdego dnia Grupa Plichta oferuje ponad 1000 samochodów dostępnych od ręki, setki stanowisk serwisowych oraz profesjonalne doradztwo ekspertów motoryzacyjnych. Grupa Plichta oferuje również kompleksową obsługę finansową, serwisową oraz wsparcie w likwidacji szkód komunikacyjnych.

Potwierdzeniem jakości Grupy Plichta, jak i salonu Kia Plichta Olsztyn są opinie klientów: - Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jak w sposób profesjonalny i miły obsługa podchodzi do klienta – na forum dzieli się pan Sławomir. - Spotkałem się z wyjątkową życzliwością i profesjonalną obsługą, a wcale nie przyjechałem żeby kupić samochód, tylko na jego serwis – kontynuuje. - Salon jest nowy i piękny, ale to pracownicy są prawdziwym skarbem tego miejsca i jestem przekonany, że ich profesjonalizm i właśnie podejście do każdego, kto odwiedza to miejsce, przyczyni się do tego, że salon będzie miał wielu klientów. Tego im życzę i zapraszam do odwiedzenia tego miejsca. Jak kupować samochód marki Kia, to tylko tu!!!