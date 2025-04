XIV Festiwal Kultury Modelarskiej

Co roku modelarze z całej Polski spotykają się w Olsztynie aby zaprezentować wszystkim efekty długiej pracy nad swoimi dziełami. Wystawa wypełniona jest miniaturami samolotów, pojazdów, statków, okrętów, budowli i innych obiektów, które trudno wyliczyć. Rok temu wystawa zgromadziła ponad pół tysiąca modeli, wierzymy, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Jako modelarze organizujący Festiwal Kultury Modelarskiej wierzymy także, że modelarstwo to coś więcej niż tylko zwykłe sklejanie samolotów lub czołgów. W słowie „modelarstwo” zawiera się dla nas także wiedza historyczna, politechniczna, znajomość techniki i jej rozwoju, uzbrojenia i wojskowości. Aby powstał prawdziwy model taką wiedzę trzeba jeszcze uzupełnić o umiejętności praktyczne – sklejanie, obróbkę różnych materiałów, malowanie i kompozycję dioramy. Wszystko to sprawia, że współczesne modelarstwo powoli staje się dziedziną sztuki. Właśnie taką sztukę chcemy pokazywać poprzez nasz Festiwal.

Po raz trzeci na wystawie zostanie przyznany Memoriał plut. pilota Lecha Dunajewskiego, niezwykłego Olsztyniaka, podczas II Wojny Światowej pilota RAF, po wojnie współtwórcy Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego.

Zwiedzający mogą liczyć na zwiedzanie wystawy modeli plastikowych i kartonowych, wykonanych zarówno przez młodzików i początkujących ale także przez czołówkę modelarzy w Polsce. W trakcie Festiwalu planujemy także przeprowadzić warsztaty modelarskie dla dzieci, pokazy modeli RC. Pełna lista dodatkowych atrakcji będzie aktualizowana na profilu FB Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy „Warmia” https://www.facebook.com/ModelarzeWarmia

Program XIV Festiwalu Kultury Modelarskiej

Sobota, 5 kwietnia 2025

9:00-14:00 – Przyjmowanie modeli na wystawę

12:00-19:00 – Wystawa otwarta dla zwiedzających

13:00-14:00 – Pierwsze kroki w modelarstwie. Warsztaty dla dzieci z rodzicami. (Muzeum Nowoczesności)

12:00-14:00 – Pokazy walk Stowarzyszenia na Rzecz Dawnych Europejskich Sztuk Walki ARMA-PL (w zależności od pogody)

14:00 – Wykład z pogranicza historii i modelarstwa

Radosław Jurczyk (dla wtajemniczonych Wielki Gonzo) „Rozkaz SR2C. Pacyfik i dlaczego pięciokolorowy kamuflaż samolotów US Navy, choć zwany trójkolorowym składał się z dwóch kolorów”

16:30 – Rozpoczęcie pracy sędziów

19:00 – Spotkanie integracyjne dla uczestników seniorów pub Vinyl Olsztyn

Niedziela, 6 kwietnia 2025

9:00-13:30 Wystawa otwarta dla zwiedzających

13:30-14:00 Odbiór modeli wystawowych i

14:00 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Podczas Festiwalu planujemy pokazy modeli RC Ciechanowskiego Klubu Modelarskiego, oraz punkt bookcrossing.

Miejsce Festiwalu: Muzeum Nowoczesności, ul. Ryszarda Knosały 3B, 10-010 Olsztyn

Wstęp bezpłatny

Źródło: MOK Olssztyn