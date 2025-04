Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II: młodzi pytają w internecie, kim jest Jan Paweł II

Młodzi pytają w internecie: "okej, to kim jest Jan Paweł II?" – powiedział w Studiu dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II Michał Senk. Dodał, że kontestacja to naturalny przymiot młodości, a krytyczne myślenie nie oznacza negacji, tylko raczej spór na argumenty.

W środę w Studio PAP gościł dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II Michał Senk. Przypomniał okoliczności, w jakich zaczął się pontyfikat Karola Wojtyły. Jego zdaniem podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 r. Jan Paweł II uświadomił Polakom, że komunizm w dziejach Polski to "jakiś króciutki okres" i to "niosło nadzieję", że kiedyś się skończy.

W ocenie Senka kolejne pielgrzymki były rodzajem "wezwania do godności, poszanowania drugiego człowieka i wolności religijnej". Dodał, że podczas pielgrzymki w 1999 r. papież wprost mówił "o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i tym samym wzmacniał proces integracji".

Michał Senk został poproszony o odniesienie się do wyśmiewania się z papieża w internecie, np. w formie memów. Odpowiedział, że młodzi wykorzystują internet, "aby postawić pewne społeczne pytanie: +okej, to kim jest Jan Paweł II?+".

"Przyznam się, że widzę to jako pewną przestrzeń do tego, żeby móc o Janie Pawle II rozmawiać. Nie jestem przestraszony tym zjawiskiem. Jeżeli młody człowiek coś kwestionuje, kontestuje, to uważam to za naturalny przymiot młodości" – ocenił.

Podkreślił, że warto próbować "wejść w to myślenie obrazem, posługiwanie się krótkimi komunikatami, które jest właściwe dla młodego pokolenia".

"I stąd na przykład nasza wystawa przygotowana na 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II +Karol Wojtyła – inspiracje+ nie jest wpisem biograficznym na Wikipedii (...), nawet nie jest udzieleniem odpowiedzi, tylko zasygnalizowaniem obszarów wartych przemyślenia. Nad nimi zastanawiał się też papież jako młody człowiek: Czy chcesz mieć rację czy relacje? Czym jest dialog? Czym jest szacunek do drugiego człowieka?" – powiedział Senk.

Zaznaczył, że papież poruszał podczas swego pontyfikatu tematy bliskie współczesnym młodym ludziom, jak kwestie "swego rodzaju wyzysku, istoty pracy, ale też nawet tego, jak stabilność finansowa wpływa na gotowość, chęć założenia rodziny i zobowiązań".

"Nie zawsze musimy zaczynać od tego, że +to powiedział Jan Paweł II+. Przywoływanie papieża często było stosowane w takim celu, by podnieść wagę argumentu – skoro to powiedział Jan Paweł II, to nie możemy z tym dyskutować. Należy raczej przejść do takiej współczesnej formuły, która jest sposobem nauki krytycznego myślenia. A krytyczne myślenie nie oznacza negacji, tylko raczej spór na argumenty. Nawet w ramach celów współczesnej Unii Europejskiej nauka krytycznego myślenia jest wpisana jako jedna z kluczowych kompetencji przyszłości" – powiedział.

Jego zdaniem nauki i rozważania papieża są także aktualne w kontekście wojny w Ukrainie, "zwłaszcza teraz, w takiej Trumpowej, transakcyjnej rozmowie o minerałach ziem rzadkich".

"Wydaje mi się, że z tego względu Ukraińcy tak dobrze wspominają Jana Pawła II. Właśnie jako papieża, który (...) pokazywał, że ich historia jest piękna, ważna i potrzebna i że jest spójna z szerszą perspektywą europejską. Przyznam się, że tak mądrego spojrzenia obecnie na konflikt w Ukrainie nie słyszę" – powiedział Michał Senk.

20 lat temu – 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia – zmarł w Watykanie Jan Paweł II. Miał 84 lata. Jego pontyfikat trwał 26 lat. Beatyfikacji papieża dokonał 1 maja 2011 r. Benedykt XVI, a kanonizacji – 27 kwietnia 2014 r. Franciszek.

Na wieść o śmierci Jana Pawła II w całej Polsce tysiące ludzi wyszły na ulice. Wierni zaczęli spontanicznie gromadzić się w kościołach na wspólnych modlitwach, mszach św. i czuwaniach. W miejscach kojarzonych z Janem Pawłem II, jak papieskie okno przy ul. Franciszkańskiej w Krakowie czy kościół akademicki św. Anny w Warszawie, a także przed pomnikami Jana Pawła II ludzie zaczęli stawiać znicze, kładli kwiaty, a kibice wieszali szaliki.

red./PAP