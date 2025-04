Rozbawia Polaków do łez, ale nie raz to ona płakała

Na scenie Joanna Kołaczkowska niemal bezkonkurencyjnie przyciąga uwagę widzów, a grafik jej występów na ten rok jest wypełniony po brzegi. Wśród zaplanowanych projektów znajdują się m.in. "Potemowe piosenki", "Bez Wąsów" (program dla dzieci) oraz "Crime Story" — wszystkie zaplanowane aż do grudnia, co świadczy o niesłabnącej popularności artystki.

Niestety, sukces zawodowy nie zawsze szedł w parze ze szczęściem w życiu prywatnym. Joanna Kołaczkowska ma za sobą dwa rozwody. Pod koniec lat 90. wyszła za mąż za Krzysztofa Kołaczkowskiego, również kabareciarza. — Rozstaliśmy się dwa tygodnie przed premierą programu. Ale paradoksalnie, to mi dodało siły, ognia. Odtąd gram inaczej. (...) Dziś, po ponad 10 latach od rozstania, jesteśmy z Krzysztofem w dobrych relacjach. Nawet pracujemy razem (...) — wyznała w 2018 roku w rozmowie z "Twoim Stylem".

W tym samym wywiadzie artystka wspomniała także o swoim pierwszym mężu, z którym poznała się jeszcze na studiach.

— Mimo że w życiu nie jestem taka jak na scenie, chyba siedzi we mnie coś, za czym trudno zdążyć. Ale myślę, że rozstanie z drugim mężem — bo pierwszego miałam jeszcze w czasach studenckich — nie było spowodowane moją dynamiką. Mąż zresztą też był bystry i "nadążający". Dużo się od niego nauczyłam, miał specyficzny, ciepły stosunek do ludzi — opowiadała.

Artystka znana jest z tego, że chroni swoją prywatność, dlatego niewiele wiadomo o jej obecnym statusie związku. Wiadomo jedynie, że ma córkę — Hanię Kołaczkowską, z którą pozostaje w bardzo dobrych relacjach. — Mamy bardzo zdrową relację. Kiedy coś omawiamy, jesteśmy do bólu poważne. Czasami zaś kompletnie się wygłupiamy i przerzucamy pomysłami. Uwielbiam to w niej. Rozwijamy każdą śmieszną sytuację i ryczymy z niej potem do łez — wyznała w rozmowie z "Dobrym Czasem".

Kołaczkowska przyznała również, że gdyby nie propozycja współpracy z kabaretem Hrabi, jej życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. — Byłam przemęczona. Postanowiłam więc oddać się życiu rodzinnemu, urodziłam córeczkę, posiedziałam z nią trzy lata w domu. I to był bardzo dobry pomysł. Wtedy myślałam, że tak już zostanie — przyznała.

Artystka nie kryje również swojej niechęci do „celebryctwa”, dlatego rzadko mówi o życiu prywatnym. Zamiast tego woli skupiać się na twórczości artystycznej i scenicznych projektach, które niezmiennie przyciągają tłumy.

źródło: Pomponik / red.