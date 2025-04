Najważniejsze wydarzenia z pontyfikatu Jana Pawła II

Jan Paweł II został wybrany na głowę Kościoła katolickiego 16 października 1978 roku. Był trzecim najdłużej urzędującym papieżem w historii – po św. Piotrze oraz Piusie IX – a także pierwszym, i jak dotąd jedynym, papieżem pochodzącym z Polski oraz z Europy Środkowo-Wschodniej.

Jego pontyfikat przypadł na czas wielkich przemian demokratycznych i politycznych w Europie, wejścia w nowe tysiąclecie oraz znaczących zmian w Kościele katolickim. Jan Paweł II zapisał się w historii jako zwolennik dialogu między wyznaniami oraz reform II Soboru Watykańskiego, jednocześnie będąc postrzeganym jako konserwatywny reformator Kościoła.

Po wyborze na papieża Karol Wojtyła przyjął imię Jan Paweł II, rozpoczynając pontyfikat trwający 26 lat, 5 miesięcy i 17 dni. Już w pierwszym roku swojej posługi udał się do Polski na pielgrzymkę, która trwała od 2 do 10 czerwca 1979 roku i przebiegała pod hasłem „Gaude Mater Polonia” [Raduj się, Polsko].

W czasie wizyty papież odwiedził Warszawę, Wadowice, Kraków, Gniezno, Nowy Targ, Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską oraz były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. To właśnie podczas tej pielgrzymki wypowiedział słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”

15 stycznia 1981 roku Jan Paweł II spotkał się na audiencji z liderem „Solidarności”, Lechem Wałęsą. Papież podkreślił wówczas: „Pragnę z tej całej wielkiej polskiej pracy uczynić ofiarę chleba i wina”. Wkrótce potem, 13 maja 1981 roku, doszło do zamachu na życie papieża podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie. Mehmet Ali Ağca postrzelił Jana Pawła II, jednak papież, mimo ciężkich obrażeń, przeżył.

Rok później, 12–13 maja 1982 roku, Jan Paweł II udał się do Fatimy, by podziękować Maryi za ocalenie życia. Niestety, również tam doszło do próby zamachu – tym razem sprawcą był Juan María Fernández y Krohn, który zaatakował papieża bagnetem. Dzięki interwencji ochrony uniknięto tragedii.

27 grudnia 1983 roku Jan Paweł II odwiedził w rzymskim więzieniu Rebibbia Mehmeta Ali Ağcę, udzielając mu przebaczenia i mówiąc: „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu z całego serca przebaczyłem”.

13 kwietnia 1986 roku Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii odwiedził synagogę w Rzymie, co było symbolicznym gestem dialogu międzyreligijnego. Kolejnym przełomowym wydarzeniem była wizyta w zniszczonym wojną Sarajewie w dniach 12–13 kwietnia 1997 roku, gdzie papież apelował o pokój i pojednanie: „Wszyscy ludzie dobrej woli mają nadzieję, że to, czego symbolem jest Sarajewo, nie wykroczy poza ramy XX wieku”.

11 czerwca 1999 roku Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii uczestniczył w obradach narodowego parlamentu – polskiego Sejmu. W marcu 2000 roku odwiedził Ziemię Świętą, gdzie jego pielgrzymka miała ogromne znaczenie w kontekście dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza z wyznawcami judaizmu i islamu.

Podczas wizyty w meczecie Omajjadów w Damaszku, 6 maja 2001 roku, Jan Paweł II ponownie zapisał się na kartach historii jako pierwszy papież odwiedzający muzułmańską świątynię.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w wieku 84 lat. Jego pogrzeb odbył się 8 kwietnia na placu św. Piotra w Watykanie. Beatyfikacja miała miejsce 1 maja 2011 roku, a kanonizacja – 27 kwietnia 2014 roku, kiedy to papież Franciszek ogłosił go świętym.

